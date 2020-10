Bekroning voor sterk seizoen: Lukaku verkozen tot Speler van het Jaar in Europa League Redactie

02 oktober 2020

13u09 0 Europa League De bekroning van een knap seizoen. Romelu Lukaku is door de UEFA verkozen tot Speler van het Jaar (2019-2020) in de Europa League. De Rode Duivel haalde het van Éver Banega (FC Sevilla) en Bruno Fernandes (Sporting Lissabon/Man United).

Lukaku maakte dit seizoen zeven doelpunten in slechts zes duels van Inter in de Europa League en was zo topschutter. De kers op de taart kwam er niet in de finale. ‘Big Rom’ opende de score, maar klopte een kwartier voor tijd z’n eigen doelman met een ongelukkige deviatie. Een owngoal en nederlaag die hard aankwamen, maar Lukaku kijkt inmiddels vooruit. “Vier dagen heb ik niet gepraat, maar enkel door te lijden word je beter. De weg naar een triomf is hard werk. Vergt karakter. Een analyse van je eigen limieten. Maar ik ben strijdvaardig. Ik verlang naar verlossing en succes. Verliezen kan, maar enkel als je er lessen uit trekt om te zegevieren”, vertelde hij onlangs bij La Gazzetta dello Sport. Deze individuele prijs zal alvast deugd doen.

“Ik dank God, omdat ik bij de club speel waar ik van hou”, vertelde Lukaku in een korte reactie bij de UEFA. “Ik wil ook mijn mama bedanken en iedereen binnen de club, zoals mijn coach Antonio Conte en de hele staf van Inter. En het meest belangrijk: mijn ploegmaats. Ze zijn als broers voor mij, een echte familie. Elke dag arriveer ik met een lach op de club. Dat is dankzij hen. We gaan samen voor succes.”

Lukaku volgt op de erelijst Eden Hazard op. De kapitein van de Rode Duivels kreeg de prijs vorig seizoen na zijn eindzege met Chelsea.

🌠 #UEL Player of the Season 2019/20 🌠



🏆 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐥𝐮 𝐋𝐮𝐤𝐚𝐤𝐮 ⚫️🔵#UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/jL1vmZfQKN UEFA Europa League(@ EuropaLeague) link