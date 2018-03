Batshuayi lijdt schipbreuk, Arsenal deelt tik uit in San Siro en Atlético ziet wereldgoal DMM

08 maart 2018

21u50

Bron: Belga 4 Europa League Borussia Dortmund heeft in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League een pijnlijke 1-2 thuisnederlaag geleden tegen Red Bull Salzburg. In de kraker tussen AC Milan en Arsenal trokken de Engelsen met 0-2 aan het langste eind.

Dortmund had de eerste helft het overwicht, maar vond moeilijk een gaatje in de Oostenrijkse afweer. Met de rust in zicht kwam Salzburg plots opzetten. Doelman Bürki en verdediger Schmelzer voorkwamen een Duitse achterstand, en even later raakte Hwang de paal. Na de pauze ging het plots snel. Via Berisha liep Salzburg uit tot 0-2, maar Schürrle scoorde vlug tegen. Dortmund ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kon de opening niet forceren. Michy Batshuayi verliet na 62 minuten het veld.

Arsenal pleegt coup in San Siro

Arsenal had AC Milan al halfweg op een dubbele achterstand gezet. Mkhitaryan opende op het kwartier de score, en Ramsey scoorde op slag van rust de tweede Engelse treffer. Arsenal controleerde in de tweede periode de partij. Bijna kon Kalinic de aansluitingstreffer scoren, maar een goed oplettende Arsenal-keeper Ospina werkte de bal weg.

Atlético klaart de klus in eigen huis

Atlético Madrid klopte Lokomotiv Moskou met 3-0. Saul halfweg de eerste helft, en Diego Costa, kort na rust, troffen raak. Koke maakte in het slot met de 3-0 de terugwedstrijd helemaal overbodig. Olympique Lyon tot slot won met het kleinste verschil in CSKA Moskou. Marcelo nam de winnende treffer voor zijn rekening.

De terugwedstrijden staan volgende week donderdag op de agenda.

