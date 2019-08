Balaban fileert ‘zijn’ Rijeka: “Opletten voor Muric en Colak, maar AA Gent is favoriet” Rudy Nuyens

21 augustus 2019

15u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Europa League Bosko Balaban (40) fileert voor ons Rijeka, de club waar hij zelf doorbrak voor hij een tocht door Europa maakte met haltes bij onder meer Aston Villa en Club Brugge. “Rijeka heeft geen grote namen, maar Biscan laat zijn ploeg heel compact spelen.”

Sterktes

“Ik ken de coach van Rijeka persoonlijk goed”, vertelt Balaban. “Ik speelde samen met Igor Biscan bij de nationale ploeg van Kroatië. Igor was een grote voetballer, hij speelde jaren bij Liverpool en won er de finale van de Champions League. Nu is hij een jonge, maar ambitieuze coach. Het team van Rijeka heeft geen grote namen, maar Biscan laat zijn ploeg heel compact spelen. Dat maakt het lastig voor de tegenstander. In België kennen jullie natuurlijk nog Ivan Tomecak, die bij Club Brugge speelde. Bij Rijeka speelt hij meer als een winger dan als een back en dat doet hij goed.”

“Biscan probeert zijn team goed voetbal te laten spelen, met veel balbezit, maar uitgesproken offensief kan je Rijeka niet noemen”, zegt Balaban. “Het is een club die zelf niet echt spelers opleidt, maar die oog heeft voor jonge Kroatische talenten die naar het buitenland zijn vertrokken en die daar niet echt doorbreken. Die halen ze terug, om ze later weer te verkopen. Een goed voorbeeld daarvan is Robert Muric, die nog maar 23 is, maar al een tocht langs Ajax, Pescara en Braga achter de rug heeft. Hij maakt momenteel het verschil bij Rijeka, het is één van de jongens voor wie Gent zal moeten opletten. Vooraan hebben ze met Antonio-Mirko Colak een echte nummer 9 lopen. Hij is sterk in de box en scoort makkelijk. Het publiek van Rijeka kan in de terugwedstrijd ook helpen. Het stadion is niet zo groot, maar de fans zorgen voor veel sfeer.”

Zwaktes

“De zwakke plekken van Rijeka liggen eerder achteraan”, vertelt Balaban. “Simon Sluga is een doelman met veel talent, maar een maand geleden moesten ze hem naar Luton Town laten gaan. Nu staat Prskalo in doel. Een betrouwbare, ervaren keeper, maar hij was vorig seizoen tweede man achter Sluga. De centrale verdedigers van Rijeka zijn niet zo snel, daar liggen zeker mogelijkheden voor AA Gent. De backs zijn ook geen echte backs, maar eerder wingers die achteraan spelen. Ze denken heel offensief, maar ze laten daardoor ook ruimte in hun rug voor de tegenstander.”

“Rijeka heeft het in de vorige ronde heel goed gedaan tegen Aberdeen, tegen wie ze zowel uit als thuis met 2-0 wonnen”, haalt Balaban aan. “Momenteel is het in Rijeka 35 graden, dat had een nadeel kunnen zijn voor Gent als ze eerst uit hadden moeten spelen. Maar voor volgende week geven de weervoorspellingen 28 graden, dan zal het ‘s avonds wellicht rond de 23 graden zijn. Ideaal voetbalweer voor beide teams. AA Gent heeft tot nu toe indruk gemaakt in zijn Europese wedstrijden, met veel goals. Ik schat ze als team hoger in dan Rijeka. Wat mij betreft is Gent absoluut favoriet, maar ze moeten opletten dat ze zich niet mispakken aan het compacte spel van Rijeka.”