B-ploeg van Genk heeft ook in overbodige Europa League-return geen kind aan Fola Esch Stijn Joris en Glenn Van Snick

01 augustus 2018

19u47 0 CS Fola Esch CSF CSF 1 einde 4 GNK GNK KRC Genk Europa League Genk kwam in Luxemburg zoals verwacht nooit in de problemen. De Limburgers smeerden Fola Esch na de 5-0 in de heenmatch opnieuw een nederlaag aan: 1-4. Morgen weet Genk of het in de derde voorronde het Poolse Lech Poznan of het Wit-Russische Shakhtyor Saligorsk treft.

We schetsen u even het Stade Emile Mayrisch. Twee kleine tribunetjes langs de zijkant van het veld, samen goed voor 1.600 fans. Achter het ene doel een mat voor polsstokspringen en achter het andere de spelersbus van Racing Genk. De Limburgse fans waren met ruim 600 naar Luxemburg gereden en namen het sfeeergedeelte voor hun rekening. Ex-wielrenner Franck Schleck bracht een bezoekje en kon met eigen ogen zien hoe Genk-voorzitter Peter Croonen met de fiets in Esch aan kwam in het gezelschap van onder meer ondervoorzitter Mathieu Cilissen, financieel directeur Filip Aerden en Thierry Courtois, vader van Rode Duivel Thibaut. Voor Fola het hoogtepunt van zijn seizoen, voor Genk een veredelde oefenpot.

Experimentele elf

Clement roteerde zoals aangekondigd en pakte met elf nieuwe namen uit in vergelijking met vorige zondag op Daknam. Trossard, Samatta, Berge, Aidoo en Maehle werkten een lichte individuele training af en moesten zelfs niet op de bank plaatsnemen. Fola Esch hoopte stiekem op een stuntje, maar dat was dan buiten de experimentele elf van Clement gerekend. Die swingt net als de typeploeg. Zhegrova en Heynen tekenden al in het openingskwartier voor een dubbele voorsprong. Heynen maakte zijn wederoptreden nadat hij het grootste deel van vorig seizoen miste met een kruisbandblessure en dat zette hij dus met een goal in de verf. Jackers moest even een steekje oprapen om de eerredder van Fola te voorkomen. Benson trapte de 0-3 net voorlangs en Cabral stopte een schot van Piotrowski.

Eerredder

Na rust rolde Zhegrova nog eens de rechterflank op en Gano kon helemaal vrijstaand binnen tikken. Meteen zijn allereerste goal in het shirt van Racing Genk. Fola Esch kreeg via Bensi toch zijn eerredder en die werd op de piepkleine hoofdtribune gevierd alsof het de goal van de kwalificatie was. Zhegrova zag even later een vrije trap rechtstreeks in doel dwarrelen voor de 1-4. Meteen het sein voor Genk om wat gas terug te nemen.

Racing stoot zo met de vingers in de neus door naar de derde voorronde. Morgen kent het daarin zijn tegenstander. Die brengt de Limburgers naar Polen of Wit-Rusland. Lech Poznan begint aan zijn terugmatch met de beste uitgangspositie na een 1-1-gelijkspel op het veld van Shakhtyor Saligorsk.

FOLA ESCH: Cabral - Pierrard, Klein (77' Mura), Chrappan, Kirch (66' Kocur) - Corral, Dikaba, Bruno Frere, Sinani, Bensi (83' Raposo) - Hadji.

RACING GENK: Jackers - Seigers, Wouters, Lucumi, Nastic - Seck, Heynen (66' Karelis) - Benson, Piotrowski, Zhegrova - Gano.

Doelpunten: 13' Zhegrova 0-1, 16' Heynen 0-2, 59' Gano 0-3, 61 Bensi 1-3, 63' Zhegrova 1-4.

Gele kaarten: geen.

Scheidsrechter: Filip Glova (Svk).

Toeschouwers: 1.580.