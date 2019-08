AZ-coach Arne Slot voor return tegen Antwerp: “Prettig dat Buta niet meedoet” SJH

28 augustus 2019

19u56 0 Europa League Antwerp en AZ strijden morgen om een plekje in de poules van de Europa League. De Great Old kwam met het beste resultaat terug uit Enschede, maar AZ-coach Arne Slot heeft goede hoop voor zijn team.

Door de drukte in en rond Brussel kwam de selectie van AZ met lichte vertraging aan op de Heizel. Coach Arne Slot kon erom lachen. De 40-jarige Nederlander lijkt ook overtuigd dat AZ een meer dan faire kans heeft om de groepsfase van de Europa League te bereiken. “Je weet nooit of die tweede wedstrijd zal lopen zoals de eerste”, zei Slot. “In die eerste match is het aftasten en afwachten. Dat hadden we in onze twee voorgaande rondes ook. Toen werd het telkens 0-0, nu 1-1. Voor die tweede wedstrijden maakten we een betere inschatting en wonnen we telkens. We hebben opnieuw heel goed gekeken waar Antwerp goed in was en waar we zelf gevaarlijk werden. In het eerste halfuur kwamen we drie keer alleen voor de keeper. Als we die er nu wel inschieten...”

Slot zag trouwens nog een pluspunt voor AZ. “Ik vind het prettig dat Buta niet meedoet. Dat vond ik één van hun betere spelers. Hij was dreigend, gevaarlijk en betrokken bij hun beste kans op de 0-2.” Wie er nu bij een 1-1 uit de heenmatch het meest gebaat is, liet de trainer van AZ min of meer in het midden. “Ik vind dat lastig in te schatten. Het is niet de uitgangspositie die we wilden. Tegelijk gaf de wedstrijd ons wel veel vertrouwen en het besef dat we hier kunnen winnen of in ieder geval toch scoren. Verdedigend moet het net iets beter. Al lukte het ons in grote delen van de wedstrijd om Antwerp ver bij onze goal weg te halen. Het lag heel dicht bij mekaar, ook al zijn beide teams compleet verschillend. Hopelijk gaat het morgen zoals wij het willen en komen we zo weinig mogelijk in hun manier van spelen terecht.”