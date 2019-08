AZ-Antwerp wordt in stadion van Twente gespeeld VDVJ

16 augustus 2019

23u02

Bron: Tubantia 0

De GPS mag ingesteld worden. Antwerp speelt zijn heenmatch tegen AZ in Enschede. Dat was allerminst een evidente keuze. Door het ingestorte dak van de eigen thuisbasis - een oorzaak van falende lasverbindingen - week de club uit Alkmaar vorige week uit naar ADO Den Haag. Alleen vreesden de ordediensten voor rellen, aangezien er goede banden zijn tussen de fans van ADO en Club Brugge. FC Twente kwam met een oplossing door zijn stadion gratis ter beschikking te stellen. Vooralsnog wordt enkel de eerste ring - 15.000 plekken - opengesteld. In het uitvak van de Grolsch Veste kunnen 1500 fans, maar aangezien alleen de eerste ring wordt gebruikt, zullen er ook minder Antwerp-fans een kaartje kunnen kopen. De jacht op tickets kan beginnen.