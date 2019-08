AZ-Antwerp LIVE te bekijken op HLN.be Redactie

21 augustus 2019

15u40 3

Uitfans niet welkom in Enschede? Geen nood: voor AZ - Antwerp kunt u morgenavond terecht bij Q2 en HLN.be. Wij zenden het cruciale kwalificatieduel van The Great Old LIVE uit op website vanaf 20u10.