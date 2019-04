Avond in mineur voor ingevallen Mertens en Napoli: Arsenal stoot door naar halve finales Europa League Redactie

18 april 2019

22u06 0 Napoli NAP NAP 0 einde 1 ARS ARS Arsenal Europa League Arsenal heeft Napoli uit de Europa League gekegeld. Het werd 0-1 in Italië, eerder wonnen de Engelsen ook al de heenmatch (2-0). The Gunners staan zo bij de laatste vier. Lees er Arsenal heeft Napoli uit de Europa League gekegeld. Het werd 0-1 in Italië, eerder wonnen de Engelsen ook al de heenmatch (2-0). The Gunners staan zo bij de laatste vier. Lees er HIER meer over.

Mertens: “Arsenal was niet zoveel sterker”

“In het eerste kwartier hadden we twee kansen om te scoren. Als je een doelpunt weet te maken in de eerste minuten, dan wordt het een ander verhaal”, legde Dries Mertens na afloop uit. “Maar we slikten een goal en daarna lieten we de kopjes hangen. Maar we hebben er toch nog in geloofd. In de kleedkamer zeiden we tegen onszelf: ‘Laten we het nog proberen’. Want ze waren niet zoveel sterker dan ons. We hebben het laten schieten in de heenmatch. En dan pakken we thuis dat doelpunt... Vandaag hebben we alles geprobeerd, maar ze hebben goed verdedigd in de tweede helft.”

Napoli grijpt zo dit seizoen opnieuw naast een trofee. “We moeten begrijpen dat we gewone spelers zijn. De supporters moeten niet klagen, want we zijn tweede in de Serie A en we werden door slechts één doelpunt uit de Champions League gekegeld (Napoli eindigde in de groepsfase met evenveel punten en eenzelfde doelpuntensaldo als Liverpool, dat zich wegens meer gemaakte doelpunten kwalificeerde voor de volgende ronde, red.). En nu stranden we in de kwartfinales van de Europa League. We moeten de voeten op de grond houden en er tegenaan gaan.”