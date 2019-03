Arsenal - Napoli blikvanger in kwartfinales Europa League, Hazard moet naar Tsjechië MH

15 maart 2019

13u16 0 Europa League Arsenal - Napoli is dé absolute blikvanger in de kwartfinales van de Europa League. Dat kwam vanmiddag in het Zwitserse Nyon uit de trommel. Eden Hazard neemt het met Chelsea op tegen Genk- en Sevilla-killer Slavia Praag.

Eintracht Frankfurt krijgt na de winst tegen het Inter Milaan van Radja Nainggolan het Portugese Benfica als volgende tegenstander. De vierde kwartfinale wordt een Spaans onderonsje tussen Villarreal en Valencia.

De heenwedstrijden worden op 11 april afgewerkt, de returns een week later. In de halve finales, waarvoor eveneens werd geloot, zijn de affiches Napoli/Arsenal versus Villarreal/Valencia en Benfica/Frankfurt tegen Praag/Chelsea. Die matchen worden op 2 en 9 mei gespeeld. Op 29 mei treffen de twee finalisten elkaar in Bakoe.

De vier kwartfinalematchen op een rij:

Arsenal FC - SSC Napoli

Valencia CF - Villarreal CF

SL Benfica - Eintracht Frankfurt

Slavia Praag - Chelsea FC

🤩 The quarter-finals draw in full 🤩



Most exciting game? 🤔#UEL | #UELdraw pic.twitter.com/W3OBTlHM3U UEFA Europa League(@ EuropaLeague) link