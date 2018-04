Arsenal laat zich de kaas van het brood eten door tien Madrilenen DMM

26 april 2018

20u25 4 Arsenal ARS ARS 1 einde 1 ATL ATL Atlético Madrid Europa League Arsenal heeft na een turbulente halve finale in de Europa League geen afstand genomen van Atlético Madrid: 1-1. De Madrilenen kwamen na 10 minuten wedstrijd met z'n tienen te staan, maar wisten diep in de tweede helft toch nog de stand in evenwicht te trekken.

Een finale avant-la-lettre, Arsenal tegen Atlético Madrid. Beide ploegen kunnen buigen op een succesrijk Europees verleden en dat zorgde ervoor dat de messen stevig waren geslepen bij aanvang van de wedstrijd. Het was overigens de laatste Europese thuismatch voor manager Arsène Wenger. De Fransman maakte vorige week bekend te zullen stoppen als sterke man bij de Londense club. Een Europese finale zou uiteraard passen in het afscheidsplaatje.

Daarvoor moest Arsenal wel eerst voorbij Atlético en dat liet zich niet zomaar opzij zetten. Letterlijk, want een stevig wedstrijdbegin werd overschaduwd door een karrenvracht aan fouten. Vrsaljko liep al vroeg tegen een gele karton aan, terwijl Lacazatte snel de reflexen van Oblak testte. Even later zat het spel helemaal op de wagen toen Vrsaljko zich alweer liet verleiden tot een vermetele interventie. Tweede geel en rood na amper tien minuten.

De potjes dreigden helemaal over te koken na de turbulente openingsfase. Atlético-coach Simeone werd na een stevige woordenwisseling zonder pardon naar de tribune gestuurd. De Argentijn diepte een aantal verwensingen uit zijn vocabularium op, maar kon toch niet anders dan de coulissen opzoeken.

Een mens zou het haast vergeten, maar ondertussen werd nog gevoetbald. Arsenal eigende zich met een mannetje meer de bal toe en dat resulteerde in een eerste helft vol eenrichtingsvoetbal. Lacazette, Bellerin en Koscielny slaagden er evenwel niet in om de ban te breken. Atlético overleefde de eerste stormloop.

Het spel van Arsenal was lang niet doelgericht genoeg om de Spaanse afweergordel te ontmantelen. En dat leek ook in de tweede helft niet zo. Veel gebrei, maar weinig uitgespeelde aanvallen. Te meer omdat Atlético met z'n tienen massaal terugplooide.

Zelfs toen Lacazette met een stevige kopslag voor de verdiende 1-0 zorgde, bleef Atlético verdedigen. De Spanjaarden rekenden zich ondanks het Engelse overwicht overeind. Een kleine nederlaag hoefde immers geen einde van de wereld te betekenen op weg naar de Europa League-finale.

Integendeel, plots werden de Madrilenen zelfs de morele winnaar van de wedstrijd. Griezmann reageerde attent op een lange bal en kon na enkele omwegen de 1-1 zomaar in doel schieten. Een meer dan behoorlijke uitgangspositie voor Atlético, een gemiste kans voor Arsenal. Alles te herdoen volgende week in Madrid.

