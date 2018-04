Arsenal kan vanavond stap zetten naar zevende Europese finale, Salzburg pas naar tweede Tomas Taecke

26 april 2018

15u24 0 Europa League Vier clubs kunnen vanavond een eerste stap zetten naar de Europa League-finale. Voor Arsenal zou het al de zevende finale zijn in de clubgeschiedenis, voor Red Bull Salzburg maar de tweede. Ook Olympique Marseille (vier keer) en Atlético Madrid (vijf keer) hebben een pak meer ervaring dan de Oostenrijkers. Een overzicht.

Atlético Madrid: vijf Europese finales (waarvan twee gewonnen)

Atlético Madrid kan vanavond tegen Arsenal een stap zetten richting de zesde Europese finale in de clubgeschiedenis. De 'Colchoneros' stonden voor het eerst in een finale in 1974. Toen ontmoette het Bayern München op de Heizel in de finale van Europacup I. De wedstrijd eindigde na verlengingen op 1-1. Een strafschopreeks bracht destijds nog geen beslissing, dus moest er twee dagen later een replay worden afgewerkt, opnieuw in Brussel. Bayern was dankzij twee goals van Hoeness en Müller een maatje te sterk (4-0). De tweede Europese finale volgde pas in 2010. Forlan bezorgde de Madrilenen toen de eindwinst in de Europa League met twee goals tegen Fulham in Hamburg.

Twee jaar later was het opnieuw prijs voor de 'Rojiblancos'. Met Courtois in doel won Atlético met 3-0 van Bilbao in Boekarest. In 2014 en 2016 stond de Spaanse club twee keer oog in oog met aartsrivaal Real Madrid in de finale van de Champions League. Eerst verloren Courtois en Alderweireld in de verlengingen met 4-1, na de late gelijkmaker van Sergio Ramos. In 2016 won Real met strafschoppen in San Siro na de late gelijkmaker van Carrasco. Atlético won twee van zijn vijf Europese finales en hoopt eind mei in Lyon op een nieuwe kans.

Arsenal: zes Europese finales (waarvan twee gewonnen)

De eerste Europese finale van Arsenal herinnert Jan Mulder zich nog goed. In de toenmalige Beker der Jaarbeurssteden (de huidige Europa League) won Anderlecht dankzij twee goals van Mulder in het Astridpark nog met 3-1, maar op Highbury zette Arsenal orde op zaken (3-0). Tien jaar later was Valencia op de Heizel in de strafschoppenreeks een maatje te groot voor Arsenal in de finale van de Beker der Bekerwinnaars. In datzelfde toernooi won Arsenal in 1994 de finale van het Italiaanse Parma met het kleinste verschil. Eén jaar later was Real Zaragoza - u herinnert zich ongetwijfeld de wereldgoal van Nayim nog (zie video hieronder) - te sterk voor de Londenaren. Een nieuwe nederlaag leed Arsenal na een strafschoppenreeks tegen het Galatasaray van Hagi in 2000. Sindsdien speelde Arsenal tot dit seizoen onafgebroken in de Champions League, maar dat bracht maar één finale voort. In 2006 verloren de 'Gunners' in Parijs met 2-1 van FC Barcelona.

Olympique Marseille: vier finales (waarvan één gewonnen)

L’OM is voor altijd de club die de eerste moderne Champions League won. In 1993 bezorgde Boli de Zuid-Franse club met Raymond Goethals als trainer de eindzege tegen AC Milan in het Olympisch stadion in München. De eerste Europese trofee voor Marseille, dat in 1991 al een finale van de Europacup I had verloren van Rode Ster Belgrado na strafschoppen. L’OM kreeg in de finale van de UEFA Cup nog twee herkansingen, maar telkens ging het onderuit. Eerst in 1999 in Moskou tegen Parma (3-0), daarna in 2004 in Göteborg tegen Valencia (2-0).

Red Bull Salzburg: één finale (verloren)

Geloof het of niet: ook voor Red Bull Salzburg zou een finale geen primeur zijn. In 1994 moest het toenmalige Casino Salzburg in de finale van de UEFA Cup nipt de duimen leggen tegen Inter. Zowel in Oostenrijk als in Milaan werd het 1-0 na goals van Berti en Jonk. Met diezelfde resultaten had Salzburg eerder dat seizoen Antwerp uit Europa geknikkerd in de tweede ronde van het toernooi. Afwachten of de Oostenrijkse club zich straks kan kwalificeren voor pas de tweede finale in zijn clubgeschiedenis.