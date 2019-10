Arsenal-coach Emery: “We verwachten veel van Standard” Redactie

02 oktober 2019

19u35

Bron: AP 0

Standard speelt morgenavond tegen Arsenal. De Engelse topploeg is op papier uiteraard de favoriet, maar Gunners-manager Unai Emery is naar eigen zeggen toch op zijn hoede voor de Rouches. “Standard is op dit moment tweede in de Belgische competitie”, sprak de Spanjaard. “We verwachten dus veel van hen. Standard is een ploeg die goed combineert, maar ook goed georganiseerd kan voetballen. Ik verwacht dat het morgen een goede match wordt en hoop dat we kunnen winnen.”

Uiteraard hoopt Emery ook met Arsenal opnieuw zo ver mogelijk te geraken in de Champions League. “Ik wil dat iedereen van deze competitie houdt, en niet enkel ikzelf”, aldus de Spanjaard. “Dit gaat om een titel en er staat een ticket voor de Champions League op het spel. We zijn met een uitzege begonnen tegen Frankfurt, toch een goede ploeg. We hebben toen een goede match gespeeld en enkele jonge spelers de kans gegeven om te tonen wat ze in hun mars hebben. Dat hebben ze ook gedaan.”