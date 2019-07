Antwerp start pas in derde voorronde: “Dit komt onze voorbereiding ten goede" LPB

18 juli 2019

21u53

Bron: Belga 1

Na de beslissing van het BAS en de bevestiging van de UEFA om KV Mechelen uit te sluiten van Europees voetbal, zal Antwerp in de derde en niet in de tweede voorronde van de Europa League van start gaan. "Dit zal onze voorbereiding op de competitie ten goede komen", zegt woordvoerder Dimitri Huygen.

De UEFA besliste ook dat België zijn vijf Europese tickets mag behouden, waardoor ook AA Gent Europa in gaat. "Het is voor het Belgische voetbal vooral goed dat er geen Europese plaatsen verloren gaan”, aldus Huygen. “We zijn ook blij dat de UEFA snel klaarheid schept. Organisatorisch waren wij helemaal klaar voor het duel tegen Viitorul Constanta. Dat was een goede generale repetitie om er in de derde voorronde een groot feest van te maken.

In principe kwam Antwerp volgende week donderdag al in actie, maar nu vindt de eerste Europese match plaats op 8 augustus. "Na de competitiestart dus. We kunnen ons volledig focussen op de uitwedstrijd tegen Eupen (28 juli) en dan pas op de Europese kwalificatie. Het seizoen is op zich al lang genoeg, dus dit komt de voorbereiding op de competitie ten goede."

Antwerp zal zijn volledige kwalificatie in de Europa League in het Koning Boudewijnstadion afwerken. "Alles in Brussel is heel goed verlopen met betrekking tot de organisatie. De voorbereiding met de Brusselse ordediensten verliep perfect. Aanstaande maandag vindt in Nyon de loting voor de derde voorronde plaats. Zodra we onze tegenstander kennen, zitten we opnieuw met hen samen.”