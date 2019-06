Antwerp (of AA Gent) treft Viitorul Constanta in tweede voorronde Europa League TLB

19 juni 2019

14u16

In het Zwitserse Nyon is geloot voor de tweede voorronde van de Europa League. Antwerp ging namens België de trommel in en werd gekoppeld aan het Roemeense FC Viitorul Constanta.

De wedstrijden in de tweede voorronde worden gespeeld op 25 juli en 1 augustus. Het is voorlopig nog afwachten of Antwerp dan ook in actie zal komen. Indien het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) later deze maand beslist dat bekerwinnaar KV Mechelen vanwege de matchfixingzaak Europa niet in mag, dan neemt AA Gent de plaats van de Great Old in. Antwerp schuift in dit scenario door naar de derde voorronde (loting 22 juli), waar de club met stamnummer 1 Standard zal vervangen. De Rouches nemen dan op hun beurt het ticket van KV Mechelen over voor de groepsfase van de Europa League (loting 30 augustus).

Antwerp plaatste zich voor Europees voetbal door in play-off 1 als vierde te eindigen en vervolgens Charleroi, de winnaar van play-off 2, te verslaan. Viitorul eindigde als derde in de Roemeense competitie. Kampioen KRC Genk is rechtstreeks geplaatst voor de poules van de Champions League (loting 29 augustus). Vicekampioen Club Brugge treedt aan in de derde voorronde van het kampioenenbal (loting 22 juli).