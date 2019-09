Antwerp krijgt forse boete voor tumult in Europa Leagueduel tegen AZ, Bolat geschorst voor drie Europese duels Redactie

20 september 2019

19u41 56 Europa League 46.250 euro boete, tribune 1 die deels gesloten blijft en Sinan Bolat die drie Europese duels op het strafbankje moet zitten. Antwerp kent haar sanctie voor het tumult in het thuisduel tegen AZ.

Antwerp kent haar straf voor de ongeregeldheden in het Koning Boudewijnstadion in het Europa League-duel tegen AZ. De UEFA legt The Great Old een boete op van 46.250 euro. Daarenboven zullen er bij de volgende Europese thuiswedstrijd minstens 5.000 zitjes gesloten worden in Tribune 1 van de Bosuil - als het volgend seizoen wel voldoet aan de UEFA-normen. Het stamnummer één zal op die plek een spandoek met de woorden ‘#EqualGame’ moeten hangen.

Bovendien krijgt Sinan Bolat een zware sanctie: de doelman wordt voor drie Europese duels geschorst omdat hij scheidsrechter Sidiropoulos belaagde.

Antwerp werd door de UEFA officieel aangeklaagd voor het gooien van objecten, het gebruik van vuurwerk, expliciete spandoeken, geblokkeerde trappen, ordeverstoringen door de fans en onbehoorlijk gedrag van het team.