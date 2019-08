Antwerp-fans niet welkom voor duel tegen AZ: “Om problemen vragen” YP/Jan Aelberts

20 augustus 2019

17u42

Bron: Tubantia.nl / Belga 52 Antwerp Bij Antwerp wordt erg verrast gereageerd op de beslissing om geen Antwerp-fans toe te laten bij de heenwedstrijd van de play-offronde in de Europa League, donderdagavond tegen AZ. De wedstrijd wordt omwille van het instorten van een gedeelte van het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar in de Grolsch Veste in Enschede gespeeld. “Supporters zullen nu ongecontroleerd en gefrustreerd naar Enschede trekken. Dat is vragen om problemen”, reageren de supportersclubs van de ‘Great Old’.

“We vallen compleet uit de lucht”, liet Sven Jaecques, sportief adviseur van de Great Old, in een eerste reactie noteren. “We zullen later op de avond uitgebreid reageren, maar we zoeken momenteel een oplossing. Wij zijn helemaal niet betrokken geweest in dit besluit. We krijgen dat zomaar op ons bord. De verrassing is compleet. We zullen nu overleggen met de UEFA en bekijken onze mogelijkheden. Natuurlijk hopen we deze beslissing nog te kunnen omkeren, maar ik ken het UEFA-reglement niet uit het hoofd. We zullen dit even moeten bestuderen.”

Antwerp werd vanmiddag koud gepakt door de communicatie uit Nederland. De burgemeester van Enschede en vertegenwoordigers van AZ, FC Twente en de Nederlandse voetbalbond (KNVB) besloten eenzijdig dat Antwerp-supporters niet toegelaten werden bij het heenduel. De motivering was dat “het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion onvoldoende gewaarborgd kan worden”.

Constructief opgesteld

“Onze eerste twee Europese wedstrijden tegen Viktoria Plzen zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen, met een ongelofelijke sfeer in het stadion”, klinkt het in een mededeling van The Great Old. “In de volledige voorbereiding naar deze wedstrijd, die door onvoorziene omstandigheden wordt afgewerkt in het stadion van FC Twente in Enschede, heeft Antwerp samen met de Antwerpse ordediensten zich steeds constructief opgesteld om de openbare orde veilig te laten verlopen.”

Ook de Antwerpse supportersclubs reageren kwaad op de beslissing van de burgemeester van Enschede om enkel supporters van AZ toe te laten. Dominik Van Landeghem, voorzitter van supportersclub Bosuil Boys, spreekt zelfs van ‘anti-voetbal’. “We begrijpen dat dit niet van de clubs zelf uitgaat, maar volgens ons maakt het gemeentebestuur van Enschede een grote fout”, zegt hij. “Nu zullen heel wat supporters op eigen houtje afzakken naar Nederland, ongecontroleerd en gefrustreerd. Mogelijk haal je je dan veel meer problemen op de hals dan wanneer we, zoals gepland, met supportersbussen de parking op zouden rijden, de match bekijken en terugkeren.”

Twaalfde man

Ook voor de spelers van Antwerp zelf zal het een zware dobber zijn, voorspelt Van Landeghem. “Je mag de twaalfde man echt niet onderschatten”, zegt hij. “Nu zullen onze jongens spelen voor 10.000 supporters van de tegenstander en is er niemand om hen aan te moedigen. Een heel slechte zaak voor Antwerp en voor het voetbal. Ook de tijd die we al gestoken hebben in het organiseren van de bussen, samen met andere supportersclubs, is verloren. Omdat hoe dan ook niet iedereen de match zou kunnen volgen in Enschede - we hebben 275 leden - hadden we al een groot scherm voorzien in ons supporterscafé. Ik twijfel er niet aan dat Antwerp toch nog alles in het werk zal stellen om dit recht te zetten en kaarten te regelen, maar het wordt nu wel heel kort dag.”

Ook Marleen De Smet, voorzitter van ASC Red Ones, is op z’n zachtst gezegd ‘not amused’. “We zijn ontzettend kwaad”, zegt zij. “Er was al een tijdje discussie over het aantal kaarten dat we zouden krijgen, maar nu er helemaal niemand van de supporters welkom is, zijn we verschrikkelijk teleurgesteld. We zullen de match hier in Deurne in ons café bekijken. Ondertussen blijven we hopen dat onze club toch nog plaatsen uit de brand sleept.”

In het recente verleden moesten ook Anderlecht en Gent al eens een Europese verplaatsing zonder supporters afwerken. In de nasleep van de terreuraanslagen in Parijs mochten geen Belgische fans de trips maken naar Monaco (groepsfase Europa League) en Lyon (groepsfase Champions League). Het gebrek aan fans hinderde de Belgische teams overigens niet. Anderlecht won met 0-2 in Monaco, Gent met 1-2 in Lyon.

