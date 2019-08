Antwerp-fans niet welkom in Enschede voor duel tegen AZ Redactie

20 augustus 2019

15u47

Bron: Tubantia.nl 0 Antwerp Fans van Royal Antwerp zijn niet welkom in Enschede voor het Europacupduel tegen AZ, aanstaande donderdag. Dat heeft burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede deze middag besloten.

Donderdag speelt AZ in de Grolsch Veste in Enschede tegen Antwerp. De afgelopen dagen werd duidelijk dat er duizenden supporters van de Belgen naar Twente willen komen. De club gaf eerder zelf te kennen zo’n 3.000 kaarten te willen hebben voor hun ‘uitvak’.



Vanwege veiligheidsrisico’s is nu besloten dat de aanhang van Antwerp geen kaarten krijgen. De woordvoerder van de gemeente Enschede doet een beroep op de Belgische aanhang om, ook niet deze kant op te komen. “Ze komen hoe dan ook het stadion niet in.”



Er komen ook geen kaarten in de vrije verkoop. alleen AZ-supporters kunnen via hun eigen, officiële kanalen aan kaarten komen.

Risico op confrontatie

De club uit Alkmaar kan vanwege het ingestorte tribunedak niet in eigen stadion spelen. Voor de competitie wijken ze uit naar het stadion van ADO in Den Haag. Voor het Europacupduel stuit dat op problemen. Want het risico is aanwezig dat het dan tot een confrontatie tussen rivaliserende supportersgroepen zou komen.

De harde kern van ADO Den Haag is namelijk bevriend met die van FC Brugge, terwijl Brugge en Antwerp elkaar zien als rivalen.

Spanning

Enschede zag vooraf geen problemen, maar de te verwachte stroom aan Belgische supporters gaf later wel meer spanning. De clan van Antwerp staat niet per se goed bekend. De kaartverkoop zou deze middag uiterlijk om 14u beginnen. Maar vlak voor die tijd werd dat herroepen. “De kaartverkoop zal zo snel mogelijk starten. Het is helaas op dit moment niet mogelijk een aanvangstijdstip aan te geven”, stond lange tijd op de website van AZ.

Er is vandaag in Enschede nog uren overleg geweest over de verdeling van de kaarten en hoe de supportersstroom in goede banen geleid kan worden.