Antwerp-fans niet welkom in Enschede voor duel tegen AZ: “Kijken of we beslissing nog kunnen omkeren”

20 augustus 2019

Bron: Tubantia.nl / Belga 52 Antwerp Bij Antwerp werd erg verrast gereageerd op de beslissing van de burgemeester van Enschede en vertegenwoordigers van AZ, FC Twente en de Nederlandse voetbalbond (KNVB) om geen Antwerp-fans toe te laten bij de heenwedstrijd van de play-offronde in de Europa League, donderdagavond (om 20u30) tegen AZ. De wedstrijd wordt omwille van het instorten van een gedeelte van het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar in de Grolsch Veste in Enschede gespeeld.

“We vallen compleet uit de lucht”, liet Sven Jaecques, sportief adviseur van de Great Old, in een eerste reactie bij Belga noteren. “We zullen later op de avond uitgebreid reageren, maar we zoeken momenteel een oplossing. Wij zijn helemaal niet betrokken geweest in dit besluit. We krijgen dat zomaar op ons bord. De verrassing is compleet. We zullen nu overleggen met de UEFA en bekijken onze mogelijkheden. Natuurlijk hopen we deze beslissing nog te kunnen omkeren, maar ik ken het UEFA-reglement niet uit het hoofd. We zullen dit even moeten bestuderen.”

Antwerp werd dinsdag koud gepakt door de communicatie uit Nederland. De burgemeester van Enschede en vertegenwoordigers van AZ, FC Twente en de Nederlandse voetbalbond (KNVB) besloten eenzijdig dat Antwerp-supporters niet toegelaten werden bij het heenduel. De motivering was dat “het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion onvoldoende gewaarborgd kan worden”.

In het recente verleden moesten ook Anderlecht en Gent al eens een Europese verplaatsing zonder supporters afwerken. In de nasleep van de terreuraanslagen in Parijs mochten geen Belgische fans de trips maken naar Monaco (groepsfase Europa League) en Lyon (groepsfase Champions League). Het gebrek aan fans hinderde de Belgische teams overigens niet. Anderlecht won met 0-2 in Monaco, Gent met 1-2 in Lyon.