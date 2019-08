Antwerp-fans leggen telefoon gemeentehuis Enschede plat: “Verwensingen vliegen ons om de oren” Stijn Joris

22 augustus 2019

13u05 10 Europa League De telefoon in het gemeentehuis van Enschede staat roodgloeiend. Antwerp-fans bellen onafgebroken met het secretariaat om hun ongenoegen te uiten over het feit dat ze vanavond niet welkom zijn bij de wedstrijd van hun ‘liefdevolle kleuren’ tegen AZ in het stadion van Twente.

Het had al wat voeten in de aarde en ze zweten momenteel in Enschede nog steeds de gevolgen uit van de drastische beslissing die burgemeester Onno van Veldhuizen dinsdag nam. Hij besloot toen om vanavond geen Antwerp-fans in de Grolsch Veste toe te staan voor het Europese voorrondeduel tussen AZ en Antwerp. De fans van de Great Old hebben zo hun manier om daarmee om te gaan. Van Veldhuizen maakte zich allerminst populair door zo doortastend in te grijpen. Ook in Nederland botst hij op kritiek.

“Het secretariaat van de burgemeester wordt overstelpt met bezorgde én boze telefoontjes over ons besluit”, zegt woordvoerder Ton Kamp. “Ik heb ze nog niet geturfd, maar we houden het wel keurig bij. Ik kan nu al zeggen dat het om honderden telefoontjes gaat. Morgen ga ik een beeld hebben van wat dit de samenleving gekost gaat hebben. Ik kan me de frustraties voorstellen, maar het is jammer dat ze daarom de moeite nemen om onze telefoon plat te leggen. Niet alleen op het secretariaat, maar ook op ons algemeen nummer. Dit blokkeert de normale werking terwijl die gewoon doorloopt.”

Als ik jullie een compliment mag geven, de vocabulaire van Vlamingen klinkt nog nét iets vriendelijker dan de boosheid die in sommige telefoontjes van Nederlandse fans schuilgaat Woordvoerder Ton Kamp

Niet alleen Antwerp-fans ergeren zich trouwens aan het supportersverbod in Enschede. Ook Nederlandse voetbalfans grijpen naar de telefoon. “Als ik jullie een compliment mag geven, de vocabulaire van Vlamingen klinkt nog nét iets vriendelijker dan de boosheid die in sommige telefoontjes van Nederlandse fans schuilgaat. Zij haken dankbaar in op alle onrust en willen muiten. Dat gedrag herkennen we wel. Het is breed verspreid, maar je kunt er zo weinig mee. De verwensingen van mensen die door het lint gaan, vliegen ons om de oren, maar als je er een serieus gesprek mee wil voeren, wensen ze anoniem te blijven of haken ze in.”

“Kom niet of keer om”

En bovenal haalt het allemaal niets uit. De gemeente Enschede is niet zinnens om op haar stappen terug te keren. “Wij namen onze beslissing niet lichtvaardig”, klinkt het bij Kamp. “Met de informatie die we toen én nu hebben zouden we tot exact hetzelfde besluit komen.” In Enschede raden ze ook nog steeds af dat Antwerp-fans zonder ticket naar Enschede komen. “Wij zijn gewend mensen gastvrij te ontvangen, maar in deze lijkt ons dat geen goed idee. Daarom raden wij alle Antwerp-fans die plannen naar Enschede te rijden aan om thuis te blijven en zij die al halverwege zijn om terug te keren en in Antwerpen gezellig in een kroeg naar de wedstrijd te kijken. Wij zetten per definitie al politie in omdat er een muziekevenement in de stad is en er zal ook particuliere beveiliging worden ingeschakeld. Het is geen geheim dat we alert zijn. In eerste instantie zullen we netjes vragen om niet verder de binnenstad in te gaan. Als dat niet het beoogde effect heeft, gaan we wat drang uitoefenen.” Antwerp trekt intussen een groot scherm op voor de Bosuil en daar kunnen de fans terecht om de wedstrijd te volgen. Er zouden al zo’n 2.500 supporters een kaartje gekocht hebben om dat gebeuren bij te wonen.

