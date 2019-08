Antwerp en AA Gent kennen mogelijke tegenstanders in laatste voorronde Europa League Redactie

05 augustus 2019

13u59 6 Europa League Als Antwerp de derde voorronde overleeft, wordt AZ of Mariupol de tegenstander van The Great Old in de play-offronde van de Europa League. Ook AA Gent kent haar mogelijke opponent in de laatste horde naar de poulefase: Rijeka of Aberdeen.

Vanmiddag werd op de hoofdzetel van de Europese voetbalbond UEFA (in het Zwitserse Nyon) geloot voor de play-offrondes van de Europa League, de laatste voorronde voor de groepsfase. In die Europa League mag Antwerp komende week aan de slag, voor haar eerste Europese wedstrijd in 25 jaar. Donderdag zakt het Tsjechische Viktoria Plzen naar het Koning Boudewijnstadion af, waar Antwerp de Europese wedstrijden dit seizoen zal afwerken. De return wordt een week later in Tsjechië gespeeld, de winnaar mag naar de play-offronde. Daar is The Great Old reekshoofd en wordt het Oekraïense Mariupol of het Nederlandse AZ de mogelijke tegenstander van Mbokani en co.

Voor AA Gent, dat het in de tweede voorronde al bij al vlot haalde van het Roemeense Viitorul Constanta, wacht in de derde voorronde het Cypriotische AEK Larnaca. Bij winst zijn de Buffalo’s reekshoofd en is het Kroatische Rijeka of het Schotse Aberdeen de laatste tegenstander op weg naar de groepsfase.