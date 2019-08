Antwerp bibbert en beeft in Plzen, maar stoot wel door naar play-offronde na verlengingen en levensbelangrijke goal Mbokani Pieter-Jan Calcoen in Tsjechië/TLB

15 augustus 2019

22u32 62 Viktoria Plzen VIK VIK 2 einde 1 ANT ANT Antwerp Europa League Het had 8-1 kunnen zijn. Antwerp kreunde in Plzen en kon niks claimen, maar gaat toch door. Mbokani zorgde voor de bevrijding in de verlengingen.

Wat couleur locale om te beginnen: de dug-outs in Plzen hebben de vorm van... een bierblikje. Da’s tenminste originele sponsoring.

Op die bank zat, en dat moet toch een opluchting voor de Tsjechen geweest zijn, Dieumerci Mbokani. Dieu had tegen Charleroi een tik op de voet gekregen, Antwerp-trainer Bölöni oordeelde dat hij de strijd uitsluitend kon aangaan met honderd procent fitte jongens. Wel, het kwam misschien niet slecht uit dat Bolingi relatief snel uitviel...

Bolingi was nergens, hij liep alleen maar buitenspel en had amper geslaagde acties. Zijn eerste had Antwerp weliswaar snel een optie op de kwalificatie kunnen geven - pasje naar Rafa, die over trapte.

‘t Is erg om te zeggen, maar veel beter werd het nadien niet meer, hoor.

Neem nu Simen Juklerød. Die kerel is normaal gezien een hoogst betrouwbare linksachter. Vanavond daarentegen mocht hij tevreden zijn dat hij niet op het halfuur al rood had gekregen. Batubinsaka maakte dan weer een strafschopfout die niet gezien werd.

Bijna was er een eigen doelpunt, Kayamba trapte eens, maar vooral Limberský had pech. Zijn fenomenale volley - echt waar - strandde op de lat en ging via de rug van Bolat buiten: 0-0 aan de rust.

Bölöni stapte uit zijn bierblikje, zwaaiend met de armen, goed beseffend dat het op déze manier niet kon blijven duren. En toch ging het eenrichtingsvoetbal in de tweede helft gewoon door. Krmenčík kreeg snel de kans op 1-0, maar miste. Dat deden ook Havel - van bijna op de doellijn tegen de lat gepoeierd - en Kalvach, die van rond de penaltystip alleen mocht aanleggen en desondanks over besloot.

In minuut zeventig was het aan Kayamba: oog in oog met Bolat wipte hij de bal naast. Open mogelijkheid achtentachtig, ofzo. Crazy.

Dieu had de Tsjechische machine zomaar in zijn eentje het zwijgen kunnen opleggen. Een lukraak schot van achteruit - aan opbouwen deden Batubinsaka en Seck niet mee - bracht hem alleen voor Hruska, maar de lokale doelman was vol risico goed uitgekomen.

Plots was het geluk op. Wel onrechtvaardig, maar goed: ooit stopt het.

De onvermijdelijke 1-0 kwam er zo: Chorý kwam in de kleine rechthoek in botsing met Bolat. Ref Massa zag er, misschien ingegeven door het ergerlijke tijdrekken van Bolat, geen fout in, waarna Krmenčík via Havel kon scoren. Protest haalde niks uit, onterecht, leek het ons.

Aan de andere kant: je kon niet zeggen dat de voorsprong gestolen was. Plzen was véle klassen beter dan R. Antwerp FC, dat wel nog een opflakkering kende. De Sart maakte de 1-1 uit nipt offside en Rodrigues uitte zijn frustratie bij zijn wissel - alles moest kapot.

Gezien het spelbeeld en de collectieve onmacht mocht Antwerp blij zijn met de verlengingen in de Doosan Arena. Meer zat er niet in.

Daarin ging het festival der inefficiëntie aanvankelijk door. U moet erbij geweest zijn om het te geloven. Alleen hoefde Plzen nu niet zo lang geduld te oefenen: na zeven minuten 2-0, via Krmenčík.

Toen Seck meteen daarna ook nog eens dom rood pakte, kon die extra reservatie van de Heizel geschrapt, leek het. Want dan was er...

Dieu! God! Goed aan de tweede paal opgedoken bij een vrije trap: 2-1. En Antwerp ineens weer gekwalificeerd.

Voetbal is een gekke sport. En soms wat oneerlijk.

Antwerp is nog niet klaar met Europa. Wat een hold-up, zeg.

