Anderlecht speelde in verleden al tweemaal tegen Spartak Trnava: paars-wit ging twee keer de boot in

19 september 2018

11u59 0 Europa League Anderlecht neemt het morgenavond in de Europa League op tegen Spartak Trnava. Een nobele onbekende voor de Belgische voetballiefhebber, maar toch kruiste paars-wit in het verleden reeds tweemaal de degens met de Slovaakse club.

In het seizoen 1972-1973 nam Anderlecht deel aan Europacup I. De Brusselaars rekenden in de eerste ronde eenvoudig af met het Deense Vejle BK. Maar in de volgende ronde moest het team van Paul Van Himst en Rob Rensenbrink zijn meerdere erkennen in… Spartak Trnava. De Slovaken wonnen zowel de heen- als de terugwedstrijd met 1-0.

Op 25 oktober 1972 maakte Dušan Kabát de enige treffer tegen paars-wit. Het elftal van Georg Keßler was twee weken later op revanche belust in het Constant Vanden Stockstadion. Maar Jaroslav Masrna nam met een doelpunt in de slotfase alle hoop weg. Trnava werd uiteindelijk in de kwartfinale van Europacup I uitgeschakeld door Derby County.