Anderlecht-manager Devroe bewaart de kalmte: "Er is genoeg kwaliteit" Pieter-Jan Calcoen

20 september 2018

08u35 1 Europa League Het is maar Trnava en toch: we spréken over Anderlecht. Omdat het dezer dagen een beetje tegenslaat. En er dus een reactie komen moet. Luc Devroe (52) is er gerust op.

Dit artikel is niet geschreven in Trnava, waar Anderlecht vanavond Spartak treft, maar wel in Bratislava. De reden? Alle hotels in Trnava zitten vol door een... worstelevenement.

In dat soort sporten - knókken - moet je kunnen incasseren. Dat moet je ook bij RSC Anderlecht kunnen. Straatvechter Herman Van Holsbeeck kon dat. En opvolger Luc Devroe?

Roerend in een koffie haalde hij de schouders op: "Als ik me moet bezighouden met wat de supporters op sociale media beweren... Ik heb geen Facebook of Twitter (dat laatste klopt niet, al gaat het om een zeer passief account, red.). Misschien maar best ook."

