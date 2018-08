Anderlecht kijkt Fenerbahçe, Dinamo Zagreb en Spartak Trnava (allen gesneuveld in de CL) in de ogen: "Fenerbahçe wordt moeilijk" MDB/MGA

31 augustus 2018

15u00 2 Europa League Het Turkse Fenerbahçe, het Kroatische Dinamo Zagreb en het Slovaakse Spartak Trnava. Allemaal sneuvelden ze in de laatste voorrondes van de Champions League. In het vangnet van de Europa League kijken ze nu in groep D RSC Anderlecht in de ogen.

"Overwinteren is altijd het doel, ik doe niet mee aan een competitie om gewoon tegenstander te zijn", reageerde Hein Vanhaezebrouck. "Ik doe mee aan een competitie om zo ver mogelijk te raken en het eerste doel is overwinteren", vertelde Vanhaezebrouck. "Je kan in de poule derde zijn, maar dat willen we niet. Je kan ook tweede of eerste zijn. Voor mij was het eerlijk gezegd niet zo belangrijk welke ploegen we loten. Het zijn twee bekende namen met Fenerbahçe en Dinamo Zagreb en dan de minder bekende Slovaakse ploeg. Ik ben tevreden. Ik wilde de grote verplaatsingen vermijden en op dat vlak hebben we geluk gehad."

Adrien Trebel trad zijn coach bij. "Die lange verplaatsingen vermijden is belangrijk als je om de drie dragen matchen speelt", aldus de Franse sterkhouder op het middenveld. "Dan wordt de recuperatie erg belangrijk. De verplaatsing naar Fenerbahçe wordt ongetwijfeld een mooie affiche."

Speciale groep, we gaan absoluut voor Europees overwinteren, maar gaan ook alles doen voor groepswinst. COYM #allianz #iywt https://t.co/zP95Gtbooy Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Fenerbahçe: Cocu, Dirar en Soldado

Fenerbahçe had lange tijd zicht op de vetpotten van de Champions League, maar sneuvelde in de laatste voorronde tegen Benfica. In het vangnet van de Europa League is de Turkse club uit Istanbul dan ook een te duchten tegenstander. Fenerbahçe telde vorig seizoen slechts drie punten minder dan kampioen Galatasaray. Er lopen dan ook heel wat bekende namen rond in Istanbul. Zoals coach Philip Cocu bijvoorbeeld of voormalig Club Brugge-speler Nabil Dirar. Ook namen als Mathieu Valbuena en Roberto Soldado doen meer dan een belletje rinkelen.

Dinamo Zagreb

De Kroaten lukten vorig seizoen de dubbel in eigen land. Ondanks dat ze zowel de titel als de beker in de wacht sleepten, moest Dinamo Zagreb wel nog twee voorrondes overleven in de Champions League. In het zicht van de streep sneuvelden ze tegen Young Boys Bern. In eigen land is Dinamo Zagreb met negentien titels de absolute nummer één. Ook na vijf speeldagen in de nieuwe competitie staat het voorlopig op kop.

Spartak Trnava: het zwakke broertje

Met de Slovaakse kampioen loot Anderlecht een nobele onbekende. En toch stond Spartak Trnava ei zo na in de Champions League. Het schakelde in de voorrrondes eerst het Bosnische HSK Zrinjski Mostar uit om nadien hetzelfde te doen met het Poolse Legia Warschau van coach Ricardo Sa Pinto. Uiteindelijk bleek het Servische Rode Ster Belgrado net een tikkeltje te sterk. In de verlengingen moest Trnava pas het hoofd buigen.

De eerste speeldag van de groepsfase staat op donderdag 20 september op de planning. Op donderdag 13 december valt tijdens de zesde en laatste speeldag het doek over de groepsfase.

Anderlecht eindigde vorig seizoen op de derde plaats in play-off I van de Jupiler Pro League en was rechtstreeks geplaatst voor de poules.