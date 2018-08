Anderlecht als reekshoofd in pot 1 bij loting in Monaco, ontdek hier ook de mogelijke tegenstanders voor Genk en Standard Redactie

31 augustus 2018

07u45 0 Europa League Anderlecht, RC Genk en Standard kennen vandaag hun drie tegenstanders voor de groepsfase van de Europa League. De loting vindt om 13 uur plaats in Monaco. Anderlecht zit in pot 1 bij andere reekshoofden als Sevilla, Arsenal en Chelsea.

RC Genk en Standard hebben niet dezelfde beschermde status als de Brusselaars. De Limburgers zitten in pot 2, de Luikenaars in pot 3. Bij de 48 geplaatsten voor de groepsfase ontbreekt FC Basel. De Zwitsers, de laatste twee seizoenen present in de Champions League, geraakten niet voorbij het Cypriotische Apollon Limassol. F91 Dudelange liet zich dan weer in positieve zin opmerken door het Roemeense CFR Cluj uit te schakelen en als eerste club ooit uit het Groothertogdom Luxemburg door te stoten naar de groepsfase van een Europese bekercompetitie.

Pot 1

Sevilla (Spa)

Arsenal (Eng)

Chelsea (Eng)

Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Bayer Leverkusen (Dui)

Anderlecht

Dinamo Kiev (Oek)

FC Salzburg (Oos)

Besiktas (Tur)

Olympiakos (Gri)

Villarreal (Spa)

Lazio Roma (Ita)

Pot 2

Sporting Lissabon (Por)

Ludogorets (Bul)

Olympique Marseille (Fra)

FC Kopenhagen (Den)

PAOK Saloniki (Gri)

Celtic Glasgow (Sch)

AC Milan (Ita)

Racing Genk

Fenerbahce (Tur)

Krasnodar (Rus)

Rapid Wien (Oos)

Astana (Oek)

Pot 3

Real Betis (Spa)

Qarabag (Aze)

BATE Borisov (W-Ru)

Dinamo Zagreb (Kro)

RB Leipzig (Dui)

Eintracht Frankfurt (Dui)

Malmö FF (Zwe)

Spartak Moskou (Rus)

FC Zürich (Zwi)

Standard

Stade Rennes (Fra)

Bordeaux (Fra)

Pot 4

Apollon Limassol (Cyp)

Rosenborg (Noo)

Vorskla Poltava (Oek)

Slavia Praag (Tsj)

Akhisarspor (Tur)

FK Jablonek (Tsj)

AEK Larnaca (Cyp)

Videoton (Hon)

Glasgow Rangers (Sch)

Spartak Trnava (Svk)

F91 Dudelange (Lux)

Sarpsborg 08 (Noo)

