Amallah hoopvol voor match van de waarheid: “Ik denk dat we het Arsenal moeilijk gaan maken” FDZ

11 december 2019

14u44 0 Europa League Wat wordt het morgenavond op Sclessin? Standard móet winnen tegen Arsenal om kans te maken op een Europese winter. En dan nog zijn ze afhankelijk van het resultaat tussen Eintracht Frankfurt en Vitoria Guimaraes.

“Hallo iedereen.”

Vriendelijke jongen, Selim Amallah. Hij stond de pers te woord matchdag -1. Een verplicht nummertje voor de spelers. Zitten ze niet echt op te wachten. Op de match tegen Arsenal daarentegen. “Waarom zouden we er niet in geloven morgen”, zei de Marokkaanse international, bezig aan een meer dan degelijk seizoen. “We weten dat in voetbal alles mogelijk is. Dit is voor ons een prestigematch - we zullen à fond spelen en zien wel wat er dan gebeurt.”

Standard kan enkel doorstoten als het zelf wint en als Vítoria verliest of gelijkspeelt in Frankfurt. Maar de drie punten pakken tegen Arsenal... Begin oktober verloren de Rouches nog 4-0 in Londen. Geen schijn van kans hadden ze. Wishful thinking in Luik?

Amallah: “Het klopt dat we daar voetballes kregen. We kunnen beter doen, we willen beter doen. Het wordt belangrijk om plezier te pakken - het stadion zal ook vol zitten. Je speelt niet elke dag zulke matchen. En ik denk dat we het Arsenal moeilijk gaan maken.” (FDZ)