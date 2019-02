Alsof er niets aan de hand is: Pozuelo demonstreert, maar zijn maats vergeten het af te maken in Praag DMM/YP

14 februari 2019

20u48 6 Slavia Praag SLA SLA 0 einde 0 GNK GNK KRC Genk Europa League Racing Genk heeft in zijn heenmatch van de tweede ronde in de Europa League niet kunnen winnen van Slavia Praag. De stugge Tsjechen hielden de nul en ook de Limburgers kwamen niet tot scoren. De veelbesproken Alejandro Pozuelo kwam ondanks zijn transferperikelen toch in actie. De Spanjaard viel in en drukte een stevige stempel.

👎 Dreigen met contractbreuk

👍 Een masterclass geven bij je invalbeurt



Wie snapt Alejandro Pozuelo nog? 🤨 pic.twitter.com/CMzkd8bnij Play Sports(@ playsports) link

Eén gespreksonderwerp bij Racing Genk dezer dagen: Alejandro Pozuelo. De middenvelder wil naar Canada om centen te gaan verdienen bij Toronto FC en dreigt met contractbreuk bij de Limburgers. Toch stapte hij gewoon mee op het vliegtuig naar Praag. Aan de aftrap verschijnen deed hij wel niet.

En dat voelde Racing Genk. De Tsjechen hadden hun huiswerk gemaakt en zetten alles potdicht. Het genie van Pozuelo ontbrak om de boel met een fijnzinnige snaar te ontmantelen. Het resultaat was een vrij gesloten eerste helft, die wel werd opgeleukt met twee ballen op de paal. Skoda vond als eerste het doelhout op zijn weg. Trossard was de net-niet-doelpuntenmaker bij Racing Genk.

Groot was de verrassing toen Pozuelo zich in de tweede helft dan toch begon warm te lopen. Die werd nog groter toen de Spanjaard zijn hesje uitdeed en zich langs de zijlijn meldde voor een invalbeurt. Alsof er helemaal niets aan de hand was. De Genkse spionkop bedacht de opkomst van zijn spelverdeler met het nodige respect, dat terwijl Pozuelo meteen zijn stempel drukte.

De Spanjaard strooide achteloos met gemeten passes in het rond. Hij zette Casper De Norre tot twee keer toe op weg naar de openingsgoal, maar de linksback faalde oog in oog met de Slavia-doelman. Ook Samatta kreeg een loepzuivere assist toebediend, helaas voor Genk kon ook de Tanzaniaan niet scoren. Ondertussen bleef de thuisploeg wel zijn voet naast de Limburgers zetten. Skoda zette Vukovic meerdere keren aan het werk, maar ook daar viel het doelpunt niet.

Een al bij al billijk gelijkspel dus tussen Slavia Praag en Racing Genk. Het belooft interessant te worden in de terugmatch. Met of zonder het genie van Alejandro Pozuelo. Dat wordt de komende dagen dé vraag van één miljoen.

Clement: “Blij dat Pozo de kans kreeg om alles van zich af te spelen”

Ook Genk-coach Philippe Clement was tevreden met de invalbeurt van Alejandro Pozuelo. “Ik ben blij dat hij de kans heeft gekregen om alle onzin die er deze week is verteld van zich af te spelen. Onzin over als zou hij niet goed in de groep zou liggen en niet meer voor Genk zou willen spelen, dat soort dingen. Hij heeft dat op een paar minuten van zich afgespeeld. Hij heeft heel veel kwaliteiten, je ziet het als hij er niet bij is, maar dat is bij andere ploegen ook zo. Neem bij Club Brugge Hans Vanaken weg, en je krijgt hetzelfde effect, dat is geen schande. Of er nog een kans is dat hij toch blijft? Dat zijn dingen die ik niet in de hand heb. Ik moet er als coach gewoon voor zorgen dat ik de best mogelijke ploeg op het veld breng.”