Alderweireld op de Bosuil, Oostenrijks cultclubje en stugge Bulgaren met paars-wit tintje: de opponenten van Antwerp voorgesteld

02 oktober 2020

14u45 0 Europa League Tottenham als uitschieter, en met Ludogorets en LASK twee potige tegenstanders. Antwerp kent zijn Europa League-poule. Hier leest u alles wat u moet weten over de drie tegenstanders van de Great Old.

Tottenham Hotspur FC

Stadion: Tottenham Hotspur Stadium (62.062 plaatsen)

Trainer: José Mourinho (Portugal)

Palmares: 2x kampioen van Engeland, 8x FA Cup, 4x League Cup, 7x Community Shield, 1x Europacup 2, 2x UEFA Cup

De Champions League-finalist van vorig jaar. Toen verloren de Spurs met 0-2 van Liverpool. Meteen het begin van het einde voor toenmalig coach Mauricio Pochettino. Enter José Mourinho. De ‘Special One’ nam bijna een jaar geleden over bij Tottenham. Hij leidde zijn team naar een teleurstellende zesde plek. Zonder sprankelend voetbal en met Jan Vertonghen geregeld op de bank. Hij speelt intussen voor Benfica, Toby Alderweireld is wel nog steeds van de partij. Voor de Antwerpenaar met een verleden bij Beerschot zal een uitmatch op de Bosuil zonder twijfel iets speciaals zijn. Bij Tottenham is het vooral uitkijken naar topschutter Harry Kane en winger Son Heung-min. Al is de kans klein dat Mourinho zijn topspelers zal laten opdraven in de groepsfase van de Europa League.

PFK Ludogorets 1945

Stadion: Loedogorets Arena (10.422 plaatsen)

Trainer: Pavel Vrba (Tsjechië)

Palmares: 9x kampioen van Bulgarije, 2x Beker van Bulgarije, 4x Bulgaarse Supercup

Een bijzonder stugge ploeg met enkele bekende namen. Anderlecht liet Josué Sá deze week vertrekken naar Ludogorets. De verdediger tekende er een contract voor drie jaar, zo raakte vandaag bekend. Stéphane Badji, eveneens ex-RSCA, is er titularis. En ook Olivier Verdon, die vorig seizoen bij Eupen aan de slag was, speelt voor de Bulgaarse topclub. Het huidige Ludogorets bestaat pas sinds 2001. De originele club, die werd opgericht in 1945, onderging meerdere faillissementen. In 2011, tien jaar na de oprichting, promoveerde de club naar eerste klasse, waar het nu domineert. Het werd er negen keer op rij kampioen en bleek de voorbije jaren een niet te onderschatten ploeg op Europees niveau.

LASK

Stadion: Linzer Gugl (20.500 plaatsen)

Trainer: Dominik Thalhammer (Oostenrijk)

Palmares: 1x kampioen van Oostenrijk, 1x Beker van Oostenrijk

‘t Lijkt wel een sprookje van de Gebroeders Grimm. De opmars van LASK Linz, cultclubje uit Oostenrijk. Eén landstitel in 1964-1965 en de beker, verder reikt het palmares van de Linzer Athletic Sport-Klub niet - de club pendelde veelal tussen de hoogste en tweede afdeling. In 2014 kwam de club uit de derde grootste Oostenrijkse stad na Wenen en Graz nog uit in de ‘Regionalliga’. Nu spelen ze voor het tweede seizoen op rij in de Europa League.

Ruim een jaar geleden was LASK nog de tegenstander van Club Brugge in de laatste voorronde van de Champions League - ze gingen over twee wedstrijden met 3-1 onderuit. Hoe dan ook staan ze voor stevig, energiek voetbal. Weinig verfijnd, wel veel inzet.

