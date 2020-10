Alderweireld op de Bosuil, Liverpool-icoon en Duitse club zonder palmares: de EL-opponenten van de Belgische clubs voorgesteld ABD/GVS/BF

02 oktober 2020

14u45 1 Europa League De Great Old tegen Tottenham, een verraderlijke poule voor de Buffalo’s en de Rouches die twee mooie affiches hebben. Hier leest u alles wat u moet weten over de drie tegenstanders van AA Gent, Standard en Antwerp.

TEGENSTANDERS AA GENT

Rode Ster Belgrado (Crvena Zvezda)

Stadion: FK Crvena Zvezda (55.538)

Trainer: Dejan Stankovic

Palmares: 1x Europabeker I, 1x WK Clubteams, 19x kampioen van Joegoslavië, 11x kampioen van Servië; 12x beker van Joegoslavië, 10x beker van Servië; 2x Supercup

Rode Ster Belgrado is de recordkampioen van het voormalige Joegoslavië en huidige Servië - op het palmares pronkt ook een trofee van Europacup I. De Europa League is net als voor AA Gent een troostprijs: Rode Ster zag de Champions League-ambitie onverwacht in duigen vallen na een verloren penaltyreeks tegen de Cypriotische kampioen Omonia Nicosia. Aan het sportieve roer staat een ex-voebalgrootheid: Dejan Stankovic, die het mooie weer maakte bij Lazio en Inter. Van de huidige aanvallers is El Fardou Ben - die voor de nationale ploeg van de Comoren uitkomt - het best bij schot.

TSG 1899 Hoffenheim

Stadion: Rhein-Necker-Arena (30.150)

Trainer: Sebastian Hoeness

Palmares: -

1899 Hoffenheim is niet bepaald een ‘Traditionsverein’. Ook het palmares in de Bundesliga is nog blanco. Dankzij de rijkdom van de Duitse software-ondernemer Dietmar Hopp klom Hoffenheim in de jaren negentig vanuit de lagere klasse hogerop tot de promotie naar de Bundesliga in 2008. De ‘kunstmatige’ opmars maakt dat de club niet populair is bij fans van de tegenstanders. Maar Hoffenheim manifesteerde zich wel als een stabiele middenmotor tot subtopper, met een zeer te duchten team. De club stopte vorig weekend de ellenlange ongeslagen reeks van Bayern met een 4-1-zege. Opmerkelijk: trainer Sebastian Hoeness is de neef van Bayernboegbeeld Uli Hoeness. Sterspeler is de Kroatische international Andrej Kramaric. Hij scoorde al vijf keer op twee speeldagen en is in beeld bij Bayern.

FC Slovan Liberec

Stadion: Stadion u Nisy (9.900)

Trainer: Pavel Hoftych

Palmares: 3x kampioen tsjechië, 2x beker van Tsjechië

Slovan Liberec kan gelden als het ‘zwakke’ broertje in de groep, dat zal AA Gent ook merken bij de verplaatsing naar het kleine aftandse stadion in Liberec, een stad van 100.000 inwoners in het Oosten van Tsjechië aan de Pools-Duitse grens. Liberec plaatste zich voor Europees voetbal na het voortijdig stopzetten van de competitie door de coronacrisis. In het verleden kon de ploeg wel al enkele keren Europees stunten, zo klopte het in 2015 Marseille in eigen huis in de Europa League nog met 0-1. De jonge Jan Matousek is de draaischijf van de ploeg en geldt als een groot talent.

TEGENSTANDERS STANDARD

Benfica

Stadion: Estádio da Luz (66.147)

Trainer: Jorge Jesus (Por)

Palmares: 37x kampioen van Portugal, 26x Beker van Portugal, 2x Europacup I, 7x Portugese League Cup, 8x Portugese Supercup

Benfica eindigde vorig seizoen als tweede in de Primeira Liga, na eeuwige rivaal FC Porto. Met succescoach Jorge Jesus - die vorige zomer na vijf jaar van omzwervingen terugkeerde naar Lissabon - mikt het dit jaar opnieuw op het allerhoogste in eigen land. Wie daarbij moet helpen: Jan Vertonghen. De 33-jarige Rode Duivel gaat een nieuwe sportieve uitdaging aan in Portugal. “Ik kom hier om prijzen te pakken”, klonk het vol ambitie. Overigens is er nog een Belg aan het werk in het Estádio da Luz. Mile Svilar is echter niet de eerste keuze onder de lat. Voorts is het opletten voor Darwin Nunez, Benfica legde 24 miljoen euro op tafel voor de spits. In de derde voorronde van de Champions League liep het mis tegen PAOK.

Rangers

Stadion: Ibrox Stadium (50.947)

Trainer: Steven Gerrard (Eng)

Palmares: 54x kampioen van Schotland, 33x Beker van Schotland, 27x Schotse League Cup, 1x Europacup 2

Traditie ten top. Voor een negende keer op rij moesten de Rangers de Schotse titel aan Celtic laten. Vorig seizoen werd de club van coach en Liverpool-icoon Steven Gerrard dus opnieuw tweede. In de voorrondes van de Europa League werd achtereenvolgens gewonnen van Lincoln City, Willem II en Galatasaray. Wie de selectie afschuimt, merkt meteen twee opvallende namen. Ianis Hagi kende een mislukte passage bij Racing Genk, Kemar Roofe verliet afgelopen zomer Anderlecht voor de Rangers. Ondanks zijn 37 jaar is Jermain Defoe nog steeds een gevaarlijke klant in de zestienmeter. Door corona zal de magische sfeer in het Ibrox Stadium wel iets minder magisch zijn - het beperkte publiek kan een voordeel zijn voor Standard.

Lech Poznan

Stadion: Stadion Miejski (42.837)

Trainer: Dariusz Zuraw (Pools)

Palmares: 7x kampioen van Polen, 5x Beker van Polen, 6x Poolse Supercup

De killer van Charleroi. De Carolo’s verloren gisteren met 1-2 van de Poolse vice-kampioen en zagen hun Europa Leaguedroom uit elkaar spatten. Wat we onthouden: Lech Poznan verraste de leider uit de Jupiler Pro League door een voortvarende start, maar nadien nam Charleroi in het spel wel de bovenhand. Bekende namen heeft Poznan niet, maar het staat wel bekend om zijn fanatieke aanhang. Maar ook hier heeft Covid-19 het laatste woord.

TEGENSTANDERS ANTWERP

Tottenham Hotspur FC

Stadion: Tottenham Hotspur Stadium (62.062 plaatsen)

Trainer: José Mourinho (Portugal)

Palmares: 2x kampioen van Engeland, 8x FA Cup, 4x League Cup, 7x Community Shield, 1x Europacup 2, 2x UEFA Cup

De Champions League-finalist van vorig jaar. Toen verloren de Spurs met 0-2 van Liverpool. Meteen het begin van het einde voor toenmalig coach Mauricio Pochettino. Enter José Mourinho. De ‘Special One’ nam bijna een jaar geleden over bij Tottenham. Hij leidde zijn team naar een teleurstellende zesde plek. Zonder sprankelend voetbal en met Jan Vertonghen geregeld op de bank. Hij speelt intussen voor Benfica, Toby Alderweireld is wel nog steeds van de partij. Voor de Antwerpenaar met een verleden bij Beerschot zal een uitmatch op de Bosuil zonder twijfel iets speciaals zijn. Bij Tottenham is het vooral uitkijken naar topschutter Harry Kane en winger Son Heung-min. Al is de kans klein dat Mourinho zijn topspelers zal laten opdraven in de groepsfase van de Europa League.

PFK Ludogorets 1945

Stadion: Loedogorets Arena (10.422 plaatsen)

Trainer: Pavel Vrba (Tsjechië)

Palmares: 9x kampioen van Bulgarije, 2x Beker van Bulgarije, 4x Bulgaarse Supercup

Een bijzonder stugge ploeg met enkele bekende namen. Anderlecht liet Josué Sá deze week vertrekken naar Ludogorets. De verdediger tekende er een contract voor drie jaar, zo raakte vandaag bekend. Stéphane Badji, eveneens ex-RSCA, is er titularis. En ook Olivier Verdon, die vorig seizoen bij Eupen aan de slag was, speelt voor de Bulgaarse topclub. Het huidige Ludogorets bestaat pas sinds 2001. De originele club, die werd opgericht in 1945, onderging meerdere faillissementen. In 2011, tien jaar na de oprichting, promoveerde de club naar eerste klasse, waar het nu domineert. Het werd er negen keer op rij kampioen en bleek de voorbije jaren een niet te onderschatten ploeg op Europees niveau.

LASK

Stadion: Linzer Gugl (20.500 plaatsen)

Trainer: Dominik Thalhammer (Oostenrijk)

Palmares: 1x kampioen van Oostenrijk, 1x Beker van Oostenrijk

‘t Lijkt wel een sprookje van de Gebroeders Grimm. De opmars van LASK Linz, cultclubje uit Oostenrijk. Eén landstitel in 1964-1965 en de beker, verder reikt het palmares van de Linzer Athletic Sport-Klub niet - de club pendelde veelal tussen de hoogste en tweede afdeling. In 2014 kwam de club uit de derde grootste Oostenrijkse stad na Wenen en Graz nog uit in de ‘Regionalliga’. Nu spelen ze voor het tweede seizoen op rij in de Europa League.

Ruim een jaar geleden was LASK nog de tegenstander van Club Brugge in de laatste voorronde van de Champions League - ze gingen over twee wedstrijden met 3-1 onderuit. Hoe dan ook staan ze voor stevig, energiek voetbal. Weinig verfijnd, wel veel inzet.

