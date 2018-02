Agent komt om het leven in Bilbao bij rellen met veel vuurwerk tussen Spaanse en Russische hooligans Hans Op de Beeck

22 februari 2018

23u12 0 Europa League Tijdens rellen rond het Europa League-duel tussen Athletic Bilbao en Spartak Moskou is een politie-agent omgekomen, melden Spaanse media.

Europa League A Basque policeman dies after violent riots with ultras of Spartak in Bilbao Spain pic.twitter.com/aA5gDaIDuJ fabian ciobanu(@ fabritio22222) link

De agent was onderdeel van de mobiele eenheid van de Ertzaintza, de Baskische politie. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd met zware verwondingen aan zijn gezicht. Hij zou in het ziekenhuis zijn overleden aan de gevolgen van een hartaanval, meldt sportkrant AS.

Bij de rellen, waarbij ook veel vuurwerk over en weer werd gegooid, zijn drie andere gewonden gevallen. Er zijn vijf arrestaties verricht, waaronder drie Russen. Volgens aanwezige media was er sprake van een gespannen sfeer, met diverse confrontaties tussen de Spartak-fans en die van de thuisclub. De Ertzaintza zou erger hebben voorkomen met een snelle ingreep. Net als op het voorbije EK komen Russische hooligans zo opnieuw in een negatief daglicht, terwijl deze zomer het WK plaatsvindt in Rusland.

Crazy scenes at Athletic Bilbao vs Spartak Moscow tonight 💥💥 pic.twitter.com/Q1OQ7UOSgk Away Days Videos(@ AwayDaysVideos) link

Athletic Bilbao verloor de partij met 1-2, maar had in Rusland met 1-3 gewonnen en gaat dus door naar de achtste finales. Spartak Moskou is de nieuwe ploeg van Sofiane Hanni, die Anderlecht vorige maand verliet. De Algerijn startte in de basis en werd op het uur vervangen.