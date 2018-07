AC Milan vecht Europese uitsluiting aan bij TAS in marathonvergadering van bijna 12 uur Redactie

19 juli 2018

23u36

Bron: Belga 0 Europa League Vertegenwoordigers van AC Milan zijn vandaag voor het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne verschenen om de uitsluiting van de 'Rossoneri' uit de Europa League aan te vechten. Het TAS maakt wellicht deze voormiddag zijn vonnis bekend. De debatten duurden bijna 12 uur.

Eind juni besliste de Europese voetbalbond om AC Milan te weren uit de Europa League. De UEFA constateerde na controles van de financiële balans inbreuken op de Financial fair Play-regels. Die stipuleren dat de uitgaven en inkomsten in evenwicht moeten zijn. De Italiaanse subtopper besliste meteen om die uitsluiting aan te vechten bij het TAS.

"Het was een heel intense en lange dag. Het is moeilijk om uit te drukken hoe ik me voel", verklaarde algemeen directeur Marco Fassone na een marathonvergadering die begon om 9u30 en op zijn einde liep rond 19u. "We hebben geantwoord op alle vragen van het juristenpanel en zijn echt in detail getreden over het juridische en financiële aspect, zodat het TAS onze situatie zo goed mogelijk kan beoordelen."

Midden april vorig jaar verkocht gewezen Italiaans premier Silvio Berlusconi de prestigieuze club voor 740 miljoen euro aan een groep Chinese investeerders, geleid door de onbekende Li Yonghong. Sindsdien bekijkt de UEFA de financiële bewegingen rond de club met argwaan. Vorige zomer werd 200 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers en werd tegelijk een grote lening afgesloten bij het Amerikaanse investeringsfonds Elliott. Omdat de Chinese investeringsgroep een schuld van 32 miljoen niet had ingelost, nam Elliott de controle over AC Milan over op 11 juli.