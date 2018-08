AA Gent werkt kansen in slot niet af en moet in play-offronde Europa League tevreden zijn met scoreloze draw tegen Bordeaux RN en GVS

23 augustus 2018

22u35 13 KAA Gent GNT GNT 0 einde 0 BOR BOR Girondins de Bordeaux Europa League Halfweg de play-offs van de Europa League ligt alles nog open tussen AA Gent en Bordeaux. De Buffalo's waren in het eerste duel minder slecht dan de Girondins, maar ze voetbalden veel te steriel om het verschil te maken. 0-0. Volgende week donderdag is de return.

Het wordt volgende week nog spannend tussen de wijnstokken van Bordeaux. In een zwakke partij moest AA Gent zeker niet onderdoen voor de Fransen, maar pas naar het einde toe kwamen de Buffalo's in de buurt van een doelpunt. "Van de eerste minuut het heft in handen nemen", was nochtans de boodschap van Yves Vanderhaeghe voor de wedstrijd. Zijn spelers deden daar aanvankelijk heel weinig mee, want de bal was voor Bordeaux. Een verrassende uithaal van De Préville zoefde net over het doel van Kalinic, die even later attent moest beletten dat diezelfde De Préville kon profiteren van een wel erg korte terugspeelbal van Foket. Al snel beseften de Buffalo's dat Bordeaux op dit moment echt wel een club én een ploeg in crisis is. Onze Franse collega's begrepen om te beginnen al niet waarom Kamano - volgens hen de enige die een beetje in vorm is - op de bank startte. Ook interim-coach Bedouet lijkt het allemaal niet meer te weten.

Voorspelbaar

AA Gent kreeg meer controle over de partij, maar het voetbalde te slordig. Teveel passes eindigden op de foute bestemming, maar vooral voor doel ontbrak koelbloedigheid. Zo was er een knappe één-twee tussen Awoniyi en Dompé, maar de Fransman knalde de zelf afgedwongen kans onbesuisd over doel. Chakvetadze en vooral Odjidja staken boven de rest uit, maar hun ideeën en hun acties kregen te vaak geen voortzetting. Zo bereikte een voorzet van Odijdja het hoofd van Yaremchuk, maar de kopbal van de Oekraïner miste alle richting.

AA Gent verhoogde de druk nog voor de eerste helft halfweg was. Het aanvalsspel ging goed breed, maar de flankvoorzetten van Dompé, Yaremchuk en de oprukkende Asare leken nergens op. Er zaten ook te weinig versnellingen in het spel van de Buffalo's. Zo werd het allemaal wat voorspelbaar voor de nochtans terugplooiende Girondins. Het felste applaus van de Gentse banken kwam er voor de rust toen Dylan Bronn ging opwarmen. De publiekslieveling behoorde voor het eerst tot de selectie na zijn knieblessure op het WK en kan zijn team straks ongetwijfeld weer beter doen voetballen van achteruit. De beste mogelijkheid voor de rust was nog voor Jimmy Briand, maar die vergat bij de afwerking dat hij twee voeten heeft. De bal caprioleerde dan ook helemaal de verkeerde kant uit.

Kansen

Gent mocht dan al de betere ploeg zijn, de Franse doelman Costil kon gaan rusten zonder dat hij één redding van betekenis had moeten verrichten. Lovre Kalinic moest meteen na de rust wel aan de bak, toen hij de bal met een stevige duik uit de voeten van De Préville hield. Chakvetadze doorbrak het steriele Gentse spel met een individuele actie, maar oog-in-oog met Costil prikte hij de bal over doel. De tijd tikte weg in het voordeel van de Girondins, maar halfweg de tweede helft was daar plots die éne grote kans voor de Buffalo's. Asare legde de bal panklaar voor Awoniyi, maar die joeg de bal nog stuntelig voorlangs. Een kans die je gewoon niet mág missen op dit niveau.

Yves Vanderhaeghe greep in: hij gunde Jonathan David nog 20 minuten speeltijd, ten koste van de ongelukkige Awoniyi. Luttele minuten later kwam ook Limbombe in de plaats van Dompé. Begrijpelijk, want naarmate de wedstrijd vorderde, bracht de Fransman meer zichzelf dan de tegenstander in verwarring. Op aangeven van David kon Limbombe aanleggen, maar Costil duwde de bal nog in hoekschop. Gent dwong nu eindelijk gevaar af, maar Costil redde heel knap op pogingen van Yaremchuk en Chakvetadze. Op een schot van Odjidja was de Franse doelman geklopt, maar de bal knalde met een rotvaart tegen de paal.