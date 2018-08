AA Gent treft Poolse vicekampioen in Europa League, ook RC Genk krijgt Poolse tegenstander LPB

02 augustus 2018

AA Gent neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen Jagiellonia Bialystok. De Poolse club kegelde vanavond het Portugese Rio Ave van het Europese toneel. Dat gebeurde na een spektakelmatch op Portugese bodem, die op 4-4 eindigde. Jagiellonia, dat vorig seizoen vicekampioen werd in Polen, had de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. De heenwedstrijd vindt volgende week donderdag plaats, de return een week later. AA Gent speelt eerst uit.

Ook voor RC Genk wacht een Poolse opponent in de derde voorronde. Lech Poznan knokte zich na verlengingen met 3-1 voorbij het Wit-Russische Shakhtyor Soligorsk. Net als in de heenwedstrijd stond het na 90 minuten 1-1. Christian Gytkjaer, die een hattrick scoorde, schoot Poznan in de extra tijd naar een dubbele confrontatie tegen RC Genk.

Bij winst in de derde voorronde stoten AA Gent en RC Genk door naar de laatste voorronde (play-offs) van de Europa League, waarvoor wordt geloot op 6 augustus. Bij verlies is het Europese avontuur afgelopen.