AA Gent plaatst zich voor 1/16de finales Europa League na gelijkspel in Saint-Étienne RN/XC

28 november 2019

20u46 10 AS Saint-Etienne StE StE 0 einde 0 GNT GNT KAA Gent Europa League AA Gent overwintert in Europa. Een 0-0-gelijkspel uit bij Saint-Etienne bracht zekerheid over de Europese lente voor de Buffalo’s, die over twee weken thuis tegen Oleksandrija strijden voor groepswinst.

AA Gent blijft ook na vijf speeldagen ongeslagen op kop in groep I van de Europa League. De Buffalo’s bleven overeind bij Saint-Etienne, de nummer vijf van de Ligue 1 en staan zo nog steeds op kop in hun groep. Zeker is nu al dat AA Gent Europees overwintert, maar op de slotdag staat er wel degelijk nog wat op het spel. Door de winst van Wolfsburg bij Oleksandrija naderen de Duitsers tot op één puntje van Gent. Op de slotdag ontvangt AA Gent de Oekraïners in de Ghelamco Arena, op hetzelfde moment speelt Wolfsburg thuis tegen Saint-Etienne. Bij winst wordt AA Gent zeker groepswinnaar en gaat het op 16 december met een bevoorrechte status de trommels in voor de loting van de 1/16de finales. Dan kennen de Buffalo’s sowieso de tegenstander die ze op 20 en 27 februari partij moeten geven.

‘Ca fasait du bruit!’ Met 27.000 fans liep het Stade Geoffroy-Guichard niet vol, maar vanaf de steile tribunes achter de beide doelen rolde een hels kabaal. Niet dat ze daarmee door de wol geverfde spelers als Lustig, Plastun, Ngadeu, Kums, Odjidja of Depoitre uit hun lood sloegen. ‘Been there, done that’. Maar aangejaagd door de fans namen ‘Les Verts’ wel het initiatief. Dat moesten ze ook, want enkel een overwinning bood de mannen van Claude Puel nog enig perspectief op Europese overwintering. Na een misverstand tussen Lustig en Kaminski kreeg Diony al vroeg een mogelijkheid om de score te openen, maar de spits knalde de bal in het zijnet.

Met dezelfde elf die zondag een uitstekende wedstrijd speelden tegen Antwerp hield AA Gent de zaken behoorlijk onder controle. Er was nog wel een halve kans voor Diony, maar zonder gevolg. Ei zo na kwamen de Buffalo’s zelfs op voorsprong na een gemeten vrijschop van Odjidja, maar de kopbal van Ngadeu strandde op de paal. Dat was het signaal voor een periode waarin Gent zelf iets beter aan voetballen toekwam, maar te vaak liep het mis bij de laatste pass. Rond het halfuur kwam er een forse opstoot van Saint-Etienne, met een reeks hoekschoppen, maar zonder gevaar. Dat kwam er wel toen Bouanga verrassend uithaalde van buiten de rechthoek. Kaminski was geklopt, maar de deklat bracht redding voor de Buffalo’s. 1-1 voor pogingen op het doelhout, 0-0 op het bord.

Op slag van rust kon Diony aanleggen, maar Kaminski gaf geen krimp. De Buffalo’s kenden wel geluk dat ze de rust met elf haalden. Kort voor de pauze strandde Owusu namelijk vol met de studs op de voet van Fofana. Ongewild, maar de intensiteit was zodanig dat rood gekund had. De Bosniër Peljto zag er slechts geel in, Gent kon voltallig verder.

AA Gent kwam voetballend een stuk beter uit de kleedkamer. De bal ging nu een stuk vlotter van voet tot voet, het spel speelde zich nu meer af op de helft van Saint-Etienne. Doelman Ruffier echt bedreigen zat er niet in, maar de Buffalo’s gaven wel blijk van hun fysieke paraatheid, in wat toch al hun 28ste match van het seizoen was. Saint-Etienne bleek lange tijd niet bij machte om de Gentse defensie te ontwrichten.

Toch gingen de Buffalo’s nog een moeilijk slotkwartier tegemoet. Ngadeu haalde zich een tweede gele kaart op de hals in een duel met Bouanga, waardoor Gent met tien man verder moest. Het sein voor Claude Puel om extra offensieve kracht het veld in te sturen. Saint-Etienne zette alles op alles, maar Lustig nam de rol van Ngadeu in het hart van de defensie met verve over. De Buffalo’s hielden stand en blijven zo verder schrijven aan een Europees verhaal dat eind juli al begon.