AA Gent pakt na slechte start puntje in ultiem slot, Yaremchuk de grote held MGL/GVS

24 oktober 2019

19u45 6 KAA Gent GNT GNT 2 einde 2 WOL WOL VfL Wolfsburg Europa League AA Gent knokte terug in het Europa Leagueduel tegen Wolfsburg. Na een matige start stond het 0-2, maar Yaremchuk voor rust en in de absolute slotminuten boog de achterstand om. 2-2. De knokkende Buffalo’s kregen wat ze verdienden en blijven mee aan kop in groep I.

AA Gent ontving Wolfsburg met een recordreeks van 11 thuisoverwinningen op rij, maar tegen de co-leider uit de Bundesliga werd die reputatie op de proef gesteld. “Dit is een grote test”, wist ook coach Jess Thorup, en die bevinding bleek al snel gegrond te zijn. Na 156 tellen was het al bingo voor Wolfsburg. Arnold vond Tisserand met een splijtende pass, die niet zelfzuchtig was en Weghorst de vroege goal op een schoteltje aanbood. De Nederlandse goalgetter testte even later de vuisten van Kaminski, maar nog voor het halfuur was de dubbele achterstand een feit. Joao Victor zette Plastun gezwind in de luren met een schaarbeweging en schoof nadien naast de Gentse sluitpost binnen. Na kansen voor opnieuw Victor en Brekalo ontsnapten de Buffalo’s aan de 0-3. Het ging gewoon te snel. Toen toch.

Want Yaremchuk deed wat terug - de kentering zo bleek later. Eerst miste hij nog de aansluitingstreffer na een mislukt lobje, maar vijf minuten voor rust liet de Oekraïner de Ghelamco Arena daveren. Yaremchuk legde aan van buiten de zestien, zijn vlam vloog geweldig in het hoekje. 1-2, of hoe de Oost-Vlamingen na een bijzonder lastige eerste helft tóch met een portie hoop gingen rusten.

Wéér Yaremchuk

Die moed vertaalde zich na de pauze. Gent wou de bal, Yaremchuk - alweer hij - kopte een metertje of twee naast, David schoot te zwak op Pervan. Tussendoor haalden de blauwhemden opgelucht adem. Ngadeu haalde de doorgebroken Weghorst neer: slechts geel. Kaminski maakte zich dan weer eerst goed breed en duwde nadien naast op twee schoten van dichtbij. De tijd tikte weg in het nadeel van de Buffalo’s, tot minuut 77 ontbrak het hen aan échte doelrijpe kansen.

De ingevallen Kvilitaia kreeg die wél, na uitstekend voorbereidend werk van Bezus devieerde hij millimeters naast. Een unieke mogelijkheid, maar er kwam zowaar nog eentje. In minuut 93 devieerde Yaremchuk binnen, tóch nog de gelijkmaker. Dompé zwierde het leer voor doel, de goalgetter tikte met een hoog geheven been binnen. Zijn naaste verdediger claimde nog een overtreding, maar de late treffer telde. Zo blijven Wolfsburg en AA Gent met vijf punten zij aan zij staan in groep I.