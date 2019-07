AA Gent-manager Louwagie opgelucht: “Tevreden dat er vijf Belgische ploegen zijn in Europa” Redactie

AA Gent gaat dan toch Europa in. De Buffalo’s worden na de uitsluiting van KV Mechelen opgevist voor de tweede voorronde van de Europa League. Gent-manager Michel Louwagie reageert opgelucht. “Er was wel wat schrik dat de UEFA op een andere manier ging beslissen. Wij moeten tevreden zijn dat er vijf Belgische deelnemers zijn in Europa.”