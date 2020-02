AA Gent laat belangrijk uitdoelpunt liggen en verliest tegen AS Roma, kans op kwalificatie blijft wel overeind Rudy Nuyens in Italië/ABD

20 februari 2020

22u50 0 AS Roma ROM ROM 1 einde 0 GNT GNT KAA Gent Europa League AA Gent verloor met het kleinste verschil in Rome – een goal in geschenkverpakking, maar het verdiende vooral op basis van een sterke tweede helft meer. In de Ghelamco wacht volgende week nog een zware opgave, maar kansloos is AA Gent zeker niet.

Gent trok in Rome de lijn van zijn hele Europa League-campagne door. De Buffalo’s hadden in twaalf Europese duels slechts één keer verloren, ook op verplaatsing bij clubs als Wolfsburg en Saint-Étienne toonden ze dat ze internationaal hun mannetje konden staan. Roma was op papier nog een trapje hoger, maar AA Gent moest niet onder doen voor de ‘Giallorossi’.

Het enige wat ze zichzelf konden verwijten, was dat ze zichzelf tekort deden in het Stadio Olimpico. Het uitdoelpunt waarvoor de Buffalo’s naar Rome gereisd waren, kwam er niet, maar gesterkt door de thuisreputatie in de eigen Ghelamco Arena, leeft AA Gent op de hoop dat het alsnog een plaatsje bij de laatste zestien in de Europa League kan afdwingen.

Gêne aan de voetzool

Goed nieuws voor de aftrap: Laurent Depoitre geraakte speelklaar voor het eerste duel met AS Roma. Depoitre staat voor duelkracht, diepgang, balvastheid en – voor gisteravond - al zeven goals in de Europa League. Kwaliteiten die AA Gent kon gebruiken in het duel met de ‘Giallorossi’. Met dit voorbehoud: ‘Lolo’ had amper drie dagen meegetraind en voelde toch nog enige gêne aan de voetzool.

Maar hoe dan ook was zijn aanwezigheid een opsteker voor de Buffalo’s, die de zaken in het Stadio Olimpico niet anders aanpakten dan we van hen gewend zijn. Het getuigde van lef van de kant van Jess Thorup om zijn team in dezelfde veldbezetting en met dezelfde offensieve ‘mindset’ als altijd het veld op te sturen. De coach van de Buffalo’s voerde naast Depoitre slechts één wissel door in zijn elftal. Hij verkoos de defensieve ervaring van Lustig boven de jeugdige onbevangenheid van Castro-Montes. Een wissel die we konden begrijpen: Lustig heeft rugzakken vol ervaring op dit niveau, Castro-Montes was de voorbije wedstrijden niet in zijn beste doen.

Gent zat meteen goed in de wedstrijd. Roma twijfelde na drie nederlagen op rij, dat zag je zo in de onrustige manier waarop de bal rondgespeeld werd. Dzeko mocht in de aanvangsfase wel een keer koppen, maar zijn poging was ongevaarlijk. Maar dan deed AA Gent wat je net niét moet doen met een tegenstander die vol twijfels zit. Uitgerekend de ervaren Lustig speelde de bal knullig in op Veretout. Vandaar ging het snel naar Dzeko en Carles Pérez, op een moment dat iedereen bij Gent uit positie stond. Kums devieerde de bal nog even, Kaminski aarzelde bij het uitkomen en de huurling van Barcelona dropte de bal fijntjes in de verste hoek. Knap afgewerkt, maar aan het doelpunt gingen net iets teveel defensieve fouten vooraf.

De Buffalo’s lieten zich mentaal niet uit hun lood slaan door de vroege tegentreffer. Owusu speelde ijzersterk in de balrecuperatie, Odjidja en David zochten en vonden goed de ruimtes tussen de linies. Na een uitstekende ééntijdscombinatie over vier stations belette een Romeinse voet nog net dat Depoitre de bal kon binnenduwen. Bezus probeerde het van ver, de bal ging maar net naast. Een uitstekende combinatie tussen Odjidja en David bracht Kums in stelling, maar zijn schot leverde slechts een hoekschop op. Even na het halfuur mochten de Buffalo’s zelfs met drie tegen twee richting Pau López, maar Depoitre en Odjidja speelden de huizenhoge kans niet goed uit.

En Roma, zegt u? Afgezien van het vroege geschenk dat de ‘Giallorossi’ in dank afnamen, kon de nummer vijf uit de Serie A Kaminski niet één keer bedreigen voor rust. En was de eerste helft qua veldspel nog enigszins in evenwicht, dan nam AA Gent nadien resoluut het heft in handen. Kaminski moest wel een poging van Smalling afstoppen, maar dat was klein bier in vergelijking met de saves die Pau López aan de overkant uit zijn mouw moest schudden voor knappe schoten van Vadis Odjidja, die met veel grinta voorop ging in de strijd. Maar het doelpunt dat Gent verdiende, kwam er niet. In de slotfase voorkwam Kaminski nog dat Kolarov de score kon verdubbelen. Een belangrijke save, waarmee AA Gent zijn kansen op kwalificatie gaaf houdt.