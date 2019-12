AA Gent kroont zich tot groepswinnaar na felbevochten zege tegen Oleksandrija NVE/ABD

AA Gent verzekerde zich met een 2-1 zege tegen Oleksandriya van groepswinst in de Europa League. Al gaf het die na een slappe tweede helft nog bijna uit handen.

AA Gent kon rustig toeleven naar de wedstrijd van vanavond. Het was al zeker van een Europese lente, maar moest wel nog de eerste plaats veilig stellen. Dat zou geen probleem mogen worden tegen Oleksandrija - de Oekraïners konden nog niet winnen in deze campagne.

Al snel leken de bezoekers ook nu hun hoop te mogen opbergen. Vooral met dank aan de flitsende tandem Roman Bezus - Laurent Depoitre. De twee vonden elkaar blindelings, ook in de zestien van de tegenstander. Bezus zette Depoitre al na zeven minuten een eerste keer op weg naar de 1-0. De spits rondde een prima steekbal genadeloos af.

Op het kwartier vonden de twee elkaar opnieuw. Op aangeven van Bezus, die de bal goed terug het pak in kopte, maakte Depoitre er makkelijk 2-0 van. Even leken de twee er zelfs een duo-hattrick van te maken, maar het stadion juichte te vroeg: Depoitre mikte in het zijnet.

Gent legde vooral in de eerste helft bij wijlen goed voetbal op de mat. Odjidja dartelde, Kums strooide met afgemeten passes. Ook Bezus wou zich extra tonen tegen zijn landgenoten - hij was bijna in elke aanval betrokken. Na rust haalde Gent de voet van het gaspedaal. Een risico, want Miroshnichenko jaagde een verloren bal van uit de tweede lijn tegen de touwen (2-1). Het zorgde voor nieuwe hoop bij Oleksandrija, dat vervolgens enkele keren dicht bij de gelijkmaker kwam. De Ghelamco Arena slaakte een zucht van opluchting bij een handvol missers.

Het zou een enorme domper geweest zijn op de uitstekende campagne van de Buffalo’s. De spannende en sterke thuisoverwinning tegen Saint-Etienne zette meteen de toon op speeldag één. Ook nadien bleef Gent ongeslagen - geen evidentie in een poule met het sterke Wolfsburg. Met een knap totaal van 12 punten - 3 zeges en 3 draws - trekt Gent als reekshoofd naar de zestiende finales. Houdt het ook daar zijn Europese vorm in stand?