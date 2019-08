AA Gent geeft in slotfase overwinning uit handen bij Larnaca MMP / YP

08 augustus 2019

19u28 4 AEK Larnaca AEK AEK 1 einde 1 GNT GNT KAA Gent Europa League AA Gent heeft een gunstige, maar ietwat gevleide uitgangspositie weten te boeken op het veld van AEK Larnaca. De Buffalo’s hadden het in de heenmatch van de derde voorronde van de Europa League allerminst onder de markt tegen een stevige tegenstander, maar kwamen via Yaremchuk toch op voorsprong. Trickovski zorgde in het slot voor de 1-1.

In vergelijking met de competitiewedstrijd van zondag tegen Eupen (6-1 zege) wisselde coach Jess Thorup twee keer: Brecht Dejaegere en Yuya Kubo, toen nog op de bank, speelden in Cyprus ten koste van Roman Bezus en Louis Verstraete. Bij de thuisploeg was het uitkijken naar Ivan Trickovski, ex-Club Brugge onder meer. Die had vorige week tegen Levski Sofia nog vier keer gescoord, vandaag was hij er op slag van rust weer dicht bij maar zijn volley trof de paal. Ook Alcoran en Giannou schudden aan de boom, maar het was Gent dat op voorsprong stond. Dejaegere trok erop uit, Yaremchuk rondde af. Vadis Odjidja trof kort voor rusten ook nog de lat.

De snikhete omstandigheden eisten na de pauze hun tol. De Buffalo’s vonden het wel goed zo, terwijl ze bij de thuisploeg al door hun beste krachten heen leken te zitten. Tot weer Trickovski in minuut 88 toch toesloeg en de gelijkmaker binnenkopte.