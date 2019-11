AA Gent en Standard trekken zuidwaarts in Europa League RN/NVE

27 november 2019

15u48 1 Europa League Morgenavond spelen AA Gent en Standard in de Europa League. Beide teams zijn vol in de running voor de volgende ronde, bij winst of een gelijkspel is Gent zelfs al zeker van Europese overwintering.

AA Gent vertrok gisteren in de namiddag al naar Saint-Étienne. Doorgaans vliegen de Buffalo’s daags voor de Europese matchen, nu deden ze dat twéé dagen voor de wedstrijd. “We wilden absoluut één van onze verplaatsingen gebruiken om onze grootste sponsors mee te nemen, daarom zijn we nu eerder vertrokken”, vertelt Ivan De Witte.

“Alle sponsors zijn natuurlijk belangrijk, maar hier hebben we er een tiental mee die de club zeer zwaar steunen. We willen hen inzicht geven in hoe zo’n verplaatsing verloopt, zonder dat we toelating geven om te dicht bij de spelers te geraken. Er staat ook een ontmoeting met de trainer en een diner met het bestuur op het programma. Sportief is het geen nadeel, want de ploeg kan woensdag (vandaag, red.) in Saint-Étienne rustig naar de wedstrijd toeleven.”

Als AA Gent niet verliest is het zeker van een plek in de volgende ronde. Het staat eerste in zijn groep met acht punten, drie punten meer dan eerste achtervolger Wolfsburg. Saint-Etienne en Oleksandriya staan gedeeld laatste met drie punten.

Standard naar Portugal

Ook Standard is ondertussen vertrokken richting het Portugese Vitoria Guimarães. Ivo Vieira, coach van de Portugezen, belooft de Luikenaars een warm welkom. “Mijn spelers hebben honger om te winnen”, verklaarde hij woensdag.

Door de interlandbreak is het al een tijdje geleden dat Vitoria in actie kwam. “Een lange periode zonder wedstrijd is nooit goed”, vertelde Vieira. “Maar we hebben ervan geprofiteerd om bepaalde zaken bij te trainen. Niet alleen met oog op de match tegen Standard, maar ook met de rest van het seizoen in het achterhoofd. Ik zie dat mijn spelers er zin in hebben, hopelijk vertaalt zich dat donderdag al in een resultaat.”

In Luik ging Vitoria met 2-0 de boot in. “We moeten nu beter afwerken dan toen, daar knelde het schoentje”, vervolgde de Portugese T1. “Uiteraard is verzorgd voetbal brengen een doel, maar het belangrijkste zijn altijd de doelpunten. Daar willen we werk van maken.”

In de stand staat Arsenal met tien punten aan kop, voor Standard en Eintracht Frankfurt die elk zes punten hebben. Vitoria sluit de rij met één punt.