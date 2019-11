AA Gent doet gouden zaak in Europa League na knappe uitzege tegen Wolfsburg ABD

07 november 2019

22u53 48 VfL Wolfsburg WOL WOL 1 einde 3 GNT GNT KAA Gent Europa League AA Gent heeft komaf gemaakt met zijn uitcomplex. De Buffalo’s zegevierden op het veld van Wolfsburg (1-3) en komen zo aan de leiding van groep I.

Het Gentse uitcomplex - ze wonnen dit seizoen nog niet buitenshuis - liet zich voelen in de openingsfase. Wolfsburg greep de Buffalo’s meteen naar de keel en kon een eerste keer dreigen via Brekalo en Arnold. Gent kreunde onder de druk en moest dat na 20 minuten ook bekopen. Arnold won het luchtduel van Ngadeu in de zestienmeter en bediende zo Victor, die de openingstreffer tegen de netten knalde. Kaminski was kansloos, de thuisploeg kwam op een verdiende voorsprong. Daarna kabbelde de partij maar wat aan. Het tempo ging omlaag, AA Gent herstelde het evenwicht. Maar met hun balbezit konden de Buffalo’s niks doen. Een dramatisch afstandsschot van Asare, meer kregen we niet te zien. AA Gent ging rusten zonder een schot tussen de palen.

Dan was de tweede helft van betere makelij. Na vijf minuten nam Yaremchuk een afvallende bal in één tijd op de slof. En hoe! De Oekraïner knalde voorbij Pervan - een fantastische goal. Net als in de Ghelamco Arena scoort Yaremchuk een cruciale treffer tegen Wolfsburg.

AA Gent was vertrokken en begon aan een zeer sterke periode, met Odjidja als dirigent. De middenvelder mocht in minuut 65 de eerste Gentse hoekschop van de partij nemen. Hij gaf de bal perfect voor doel, Depoitre veerde op en tikte beheerst in doel. Opnieuw een knappe treffer. En tien minuten later hadden de Buffalo’s de overwinning beet. Ngadeu torende boven Bruma uit en kopte de 1-3 voorbij Pervan. De thuisploeg drong in de slotfase nog aan, maar kon niet meer scoren.

AA Gent pakt zo zijn eerste uitzege van het seizoen - de wedstrijd in Aalst in de Beker van België buiten beschouwing gelaten. De Buffalo’s zijn alleen leider in groep I met 8 punten. Wolfsburg telt er 5. Saint-Étienne speelde 2-2 gelijk in Oleksandrija. Beide ploegen blijven achter met drie punten.