2-4! Racing Genk imponeert ook in Turkse heksenketel, sterke Samatta loodst Limburgers naar leidersplaats Kjell Doms en Manu Henry

25 oktober 2018

22u56 36 Besiktas BES BES 2 einde 4 GNK GNK KRC Genk Europa League Racing Genk gaf voetballes aan de Bosporus. Besiktas werd overklast in eigen huis. Dankzij de 2-4 overwinning staat Genk na drie speeldagen alleen aan de leiding in Groep I.

Mogen we er één van de vier Genkse doelpunten uitlichten? Adembenemend mooi was ze, de Genkse goal in minuut 23. Een fenomenale aanval perfect uitgevoerd van A tot Z, van linksachter Uronen tot diepe spits Samatta. Je moet het zien om te geloven. Een doelpunt dat perfect weerspiegelt waar dit Racing Genk voor staat. Snel combinerend onder de druk vandaan voetballen mét een belangrijke rol voor de snelle flanken. Uronen speelde Malinovskyi aan, via Ndongala en Pozuelo ging het diep op de spurtende Maehle - wat een volume heeft die jongen -. De voorzet op Samatta was perfect en de Tanzaniaan fusilleerde Loris Karius in één tijd met zijn rechter. 25.000 dolgedraaide Turken in tien seconden het zwijgen opgelegd. Op de ere-tribune van het Vodafone Park vielen ze mekaar in de armen. Voorzitter Peter Croonen en ex-voorzitters Troonbeeckx, Vaessen en Houben. Allemaal hadden ze hun beste pak aangetrokken voor deze gala-voorstelling.

Racing Genk hield overigens woord en was aan de oevers van de Bosporus geenszins onder de indruk van de omstandigheden. Ook al waren de Turken niet vies van wat intimidatiepogingen. ’Uitverkocht’, klonk het een dag eerder nog stoer. Meer dan 41.000 toeschouwers, ’t bleken er uiteindelijk 15.000 minder. Joelen kunnen ze wel als de beste, zeker wanneer Genk minutenlang de bal ongrijpbaar maakte. Werden ze he-le-maal gek van. Maar eens dat immense fluitconcert uitgedoofd was bleek Besiktas boven alles gewoon een matige ploeg. Mooie namen dat wel: Lens, Quaresma, Vida, Medel, vijf jaar geleden was dit een wereldploeg geweest. Nu liepen de echte vedetten aan de overkant. Vida verspeelde de bal diep op de helft van Genk. Samatta trok de counter op gang en na een een-tweetje met Pozuelo kwam Ndongala een teenlengte tekort om de 0-2 binnen te schuiven.

Het gefluit ging onverminderd door na rust, al viseerden de fans van Besiktas nu vooral hun eigen spelers. Genk bleef dominant én impressionant, een tweede goal kon niet uitblijven. Paintsil en Pozuelo misten eerst nog alleen voor Karius, twintig minuten voor tijd was het wel raak. Dezelfde protagonisten als bij de eerste goal. Maehle, Samatta, bingo. De ingevallen Vágner Love wakkerde het vuur nog even aan met de aansluitingstreffer. Zelfs een tweede treffer van de Braziliaan bracht Genk niet aan het twijfelen. Tussendoor hadden Ndongala en Piotrowski de klus ijskoud afgemaakt na twee messcherpe counters. Racing Genk trok feestend de Turkse nacht in een kreeg een staande ovatie van de thuisaanhang. Dankzij deze straffe prestatie ligt de weg naar de groepswinst en de Europese winter helemaal open voor de Limburgers.