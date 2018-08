18-jarige sensatie David ook in Polen van goudwaarde voor AA Gent, dat met kleinste verschil wint op het veld van Jagiellonia Rudy Nuyens en Thomas Lissens

09 augustus 2018

21u05 6 Jagiellonia Bialystok JBI JBI 0 einde 1 GNT GNT KAA Gent Europa League AA Gent verwierf in Polen een uitstekende uitgangspositie om door te stoten naar de play-offs van de Europa League: 0-1. Met een late goal van Jonathan David – weer hij – hebben de Buffalo’s de kwalificatie al binnen handbereik.

Yves Vanderhaeghe pakte in Polen uit met een paar verrassingen. Hoewel hij daags voor de wedstrijd nog de indruk gaf dat Kalinic er helemaal klaar voor was, verkoos hij Coosemans in doel. Vadis Odjidja geraakte net op tijd weer fit, maar op het middenveld kreeg ook Andrijasevic zijn kans. Chakvetadze verhuisde naar de linkerflank, waar Yaremchuk zijn zwakke seizoenstart cash betaalde.

Gent begon goed aan de wedstrijd. Het liet de bal goed rondgaan en drukte Jagiellonia op de eigen helft terug. Odjidja – voortdurend uitgefloten door het thuispubliek - lanceerde Dompé met een uitstekende doorsteekpas, maar die knalde de wenkende kans over. Pas in het tweede kwartier kwam Jagiellonia opzetten. Rosted hield Sheridan met een reflexbeweging van een doelpunt. Even na het halfuur leverde een knappe combinatie langs Foket en Awoniyi een tweede grote kans op voor Dompé, maar opnieuw knalde de Fransman de goeie mogelijkheid naast het kader. Nog voor rust kwam Andrijasevic een voetje te kort om een pas van Chakvetadze in doel te verlengen.

AA Gent zette zijn meesterschap na de rust door. Awoniyi torende boven iedereen uit op een voorzet van Dompé, maar zijn kopbal ging centimeters naast. Er was bijna een uur verstreken, toen Coosemans ook eens aan de bak moest. De Gentse doelman ging goed plat op een schot van Novikovas. Gent reageerde meteen met een vluchtschot van Chakvetadze, maar Runje ontzette op de doellijn. Dompé dreigde met een vrijschop, maar doelman Kelemen redde met de vuisten.

Bijna braken die gemiste kansen de Buffalo’s zuur op, toen Coosemans zomaar naast een voorzet grabbelde. Kwiecien had maar binnen te leggen, maar Plastun redde nog met een ultieme tackle. Coosemans zette zijn foutje even later wel recht, toen hij een poging van Bezjak in corner bokste. Aan de overkant haalde David verrassend uit, maar de bal zeilde nipt over doel. Andrijasevic kon scoren met de kop, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Vijf minuten voor tijd haalde Gent toch de zege binnen. Op aangeven van Dompé versloeg de 18-jarige Jonathan David doelman Kelemen knap in twee tijden.