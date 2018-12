10 op 18 en tóch sneuvelen in Europa: Lokeren weet hoe Standard zich voelt MDB

13 december 2018

20u55

Bron: Gracenote 1 Europa League 10 op 18. Geen slecht rapport, toch is Standard uitgeschakeld in de Europa League. Het is daarmee de zevende club die met tien stuks sneuvelt in de groepsfase. Lokeren weet hoe het voelt, zij moesten eerder na een 10 op 18 hun valiezen nemen in Europa.

Voor de partij in Turkije voelde coach Michel Preud’homme al nattigheid. “We hebben thuis negen op negen. Normaal ben je dan minimum tweede en heb je alles in eigen handen. Dat is nu niet het geval.” Een prangende situatie, en het muntje viel dit keer niet langs de kant van Standard. Zelf konden de Rouches in hun laatste groepswedstrijd niet scoren én klopte Sevilla het Russische Krasnodar met ‘slechts’ 3-0. Standard eindigt zo met 10 op 18 op een derde stek, de eerdere stuntzege tegen de Spanjaarden ten spijt. Krasnodar juicht, ook zij hebben 10 stuks maar stoten wél door.

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de UEFA-regels bij gelijk aantal punten. Eerst wordt er gekeken naar de onderlinge duels en ook daar hangen de bordjes gelijk als we naar de resultaten van Krasnodar en Standard kijken. Thuis wonnen de Rouches met 2-1 en ook op verplaatsing werd het 2-1, maar dan in het voordeel van Krasnodar. Dan maar het doelsaldo van alle groepswedstrijden: Krasnodar klokt af op +0, Standard op -2. Zuur, maar voor de Rouches is het Europees verhaal teneinde.

Geen unicum, want zes clubs bleven in het verleden met een 10 op 18 als wenende derde achter. Waaronder Lokeren. In het seizoen 2014-2015 haalde Peter Maes met toenmalig bekerwinnaar Lokeren verrassend tien punten in een groep met Legia Warschau (Polen), Trabzonspor (Turkije) en Metalist Kharkiv (Oekraïne). Toch bleken twee zeges tegen Metalist, een thuiszege tegen Legia Warschau en een puntendeling met Trabzonspor niet voldoende om ook Europees te overwinteren. Die eer was weggelegd voor Legia Warschau (15 punten) en Trabzonspor (10 punten) omdat de Turken thuis met 2-0 wonnen van Lokeren.

Ook het avontuur van Tottenham, Paris Saint-Germain, Birmingham City, Young Boys Bern en Sparta Praag eindigde in de Europa League ondanks het verzamelen van tien punten.

