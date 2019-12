10 jaar geleden ultieme blamage, wat kan AA Gent tegen een vernieuwd AS Roma? NVE

16 december 2019

14u48 0 Europa League De Giallorossi, in Gent hebben ze er nog nachtmerries van. Tien jaar geleden verloor het pijnlijk met 1-7 van AS Roma. Vanmiddag lootte AA Gent opnieuw de club uit de Italiaanse hoofdstad. Hoe staat het nu met de Romeinen?

6 augustus 2009 is niet de mooiste dag in de geschiedenis van AA Gent. In het Ottenstadion werd met een vooroorlogse 1-7 verloren van AS Roma. Ook de heenwedstrijd in Rome werd verloren, al kwam het daar wel eerst op voorsprong (3-1).

In Gent kwam Roma al snel op achterstand na een doelpunt van clublegende Francesco Totti, AA Gent viel daarna met tien na een rode kaart voor Marko Suler. Na de rust begon Roma aan een ware doelpuntenkermis. Totti scoorde nog twee keer, ook De Rossi wist er twee te prikken. Tim Smolders redde de eer voor Gent, maar daarna scoorde Roma nog twee keer: 1-7 was het harde verdict.

AA Gent speelde destijds met de volgende elf namen: Jorgacevic, Grondin, Wils, Suler, Hanstveit, Azofeifa, Smolders, Maric, De Smet, Leye, Ljubijankic.

De val van het Romeinse rijk?

AS Roma wordt gezien als één van de grootste ploegen in het Italiaanse voetbal, maar het kon nog maar drie keer de landstitel behalen. De laatste keer dateert al van in 2001. De laatste titel behaalden ze in 2008 met de Italiaanse beker.

De laatste jaren zijn bij Roma ook enkele grote namen vertrokken. Clublegende Francesco Totti kondigde twee jaar geleden zijn voetbalpensioen aan na 25 jaar dienst bij de Romeinen. Hij speelde zijn hele carrière voor AS Roma, goed voor 619 wedstrijden. Ook Daniele De Rossi vertrok, hij speelt momenteel bij Boca Juniors in Argentinië. Radja Nainggolan is ook één van de vertrekkers, hij speelde tussen 2014 en 2018 bij Roma, maar na een conflict met de sportief directeur vertrok ‘Il Ninja’ naar Inter.

Hoe ziet de selectie van AS Roma er nu uit? Aanvoerder bij de Romeinen is Alessandro Florenzi. De rechtsachter speelt al sinds 2002 bij AS Roma en is een vaste waarde. Op de andere kant doet ervaren rot Aleksandar Kolarov al enkele jaren dienst. Voordien speelde hij bij Manchester City. Centraal in de defensie staat Chris Smalling pal. De Engelse verdediger kwam op uitleenbasis over van Manchester United en speelt een prima seizoen bij Roma.

Op het jonge middenveld van AS Roma spelen Lorenzo Pellegrini en Nicolò Zaniolo. Met respectievelijk 23 en 20 lentes hebben de youngsters niet veel ervaring, maar ze spelen wel zowat elke wedstrijd. In de spits staat Edin Dzeko. De Bosnische spits scoort gemiddeld één doelpunt om de twee wedstrijden voor Roma en is daarmee topschutter van dit elftal. Ook Henrikh Mkhitaryan speelt ondertussen in Rome. Na minder succesvolle periodes bij Manchester United en Arsenal vindt de flankaanvaller zijn voetbalgeluk terug bij AS Roma.