“Wij zitten vol vertrouwen”: Frankfurt-coach Hütter looft én waarschuwt Standard Frank Dekeyser in Frankfurt

23 oktober 2019

15u15 0 Europa League Adi Hütter, de coach van Eintracht Frankfurt, noemt het tweeluik tegen Standard “sleutelwedstrijden.” En passant loofde hij de Rouches zonder zich bescheiden op te stellen. “We zijn vijf matchen ongeslagen, zitten vol vertrouwen.”

De perszaal in de Commerzbank Arena was goed gevuld. De vragen volgden in sneltempo – de Duitsers weten van aanpakken, zeg.

Hütter antwoordde gezwind. “Wat ik weet van Standard? Een goede ploeg – ze staan niet voor niets tweede in de Belgische competitie. Ze krijgen weinig goals tegen. Weet je: ik zie de twee duels tegen Standard als sleutelwedstrijden voor kwalificatie in deze groep. Deze twee ploegen zullen strijden voor de tweede plek. We willen morgen de eerste stap zetten door te winnen. Maar we zullen ook écht goed moeten zijn. Ze zijn dynamisch, agressief.”

Hütter wil naar eigen zeggen de perfecte wedstrijd spelen. “Winnen en geen tegendoelpunt incasseren. We hebben vertrouwen, zijn vijf wedstrijden ongeslagen en haalden Europees een superoverwinning in Guimaraes. We willen ons spel spelen, zoals we dat afgelopen vrijdag gedaan hebben tegen Leverkusen (3-0-overwinning, red.).”

Zonder André Silva?

Eintracht Frankfurt doet het morgen al sowieso zonder Touré en De Guzman. Ook André Silva is twijfelachtig. Pas vanavond wordt er een beslissing genomen over de Portugese aanvaller van de Duitsers. Daichi Kamada - ex-STVV - start wellicht in de basis tegen Standard.