“Wat bezielde hem?”: Engelse pers bikkelhard voor Club-verdediger Simon Deli na dom rood XC/TLB

28 februari 2020

07u00 0 Europa League Simon Deli was gisteren de antiheld op Old Trafford. Ook de Engelse pers was niet mals voor de Ivoriaan. “Mocht hij een keeper zijn geweest, was hij een kanshebber voor de redding van het seizoen”, klinkt het onder meer. Een overzicht:

Daily Mail: “Wat dacht Deli in godsnaam op dat moment?”

Tabloidkrant Daily Mail opent z’n wedstrijdverslag met de actie van Deli. “What on earth was Simon Deli thinking?”, klinkt het. “Wat bezielde hem in hemelsnaam om één van de meest idiote handsballen van dit, of elk ander, seizoen te begaan en op die manier United de kwalificatie cadeau te doen? Op het moment dat Deli zijn doelman imiteerde, was de score nog in evenwicht. Mignolet deed het tot dan, zonder enige hulp, nochtans goed. De doelman moet gedacht hebben dat zijn ogen hem bedrogen toen Deli uitpakte met zijn duik, identiek aan die van Mignolet.”

The Guardian: “Als hij keeper was, was Deli kanshebber voor redding van het seizoen”

The Guardian: “Daniel James z’n schot werd in corner geduwd, nadat Simon Deli zichzelf naar links gooide en zijn arm strekte. Mocht hij een keeper zijn geweest, was hij een kanshebber voor de redding van het seizoen.”

The Sun: “Zullen nooit weten wat gebeurd zou zijn als hij op veld was gebleven”

“Een bizarre handsbal”, schrijft The Sun. “Simon Deli dook naar links en maakte duidelijk hands. We zullen nooit weten wat er zou gebeurd zijn, mocht Deli zichzelf niet op domme wijze van het veld hebben gestuurd.”