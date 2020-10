‘Videodinges’ in Denemarken: geen Europa League voor Kopenhagen nadat verdedigers elkaar tackelen en de bal pardoes in eigen doel lopen DMM

02 oktober 2020

07u44 0 Europa League Pot 1 it is voor AA Gent in de Europa League. Met dank aan het schlemielig verdedigen van Kopenhagen weliswaar. De Denen waren bij kwalificatie zeker van hun status als reekshoofd, maar ze verslikten zich tegen Rijeka na een bizarre own-goal.

Groot was het verschil niet tussen Kopenhagen en Rijeka in de laatste voorronde van de Europa League. De Kroatische ploeg won met het allerkleinste verschil: 0-1. Dat de enige goal er dan ook nog eens kwam na oerdom verdedigen, zal vooral in Denemarken steken.

Marko Andrijasevic, nota bene door Gent uitgeleend aan Rijeka, kon na 20 minuten vanop de eigen helft met de bal aan de haal. In een vlijmscherpe counter kegelde één van de twee overgebleven Kopenhagen-verdedigers zijn ploegmaat onderuit.

Andrijasevic alleen naar doel, maar de middenvelder plaatste zijn stifter over de doelman op de lat. Gelukkig was er Ankersen die snel terugkwam om de bal schlemielig in eigen doel te duwen. Exit Kopenhagen. Rijeka verdwijnt straks bij de loting samen met Antwerp in pot 4.

A new Chaplin movie being recorded in Copenhagen this afternoon😂pic.twitter.com/j1CQQSqz3N Magnus Carlsen(@ MagnusCarlsen) link

