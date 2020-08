‘The best of the rest’: wint Europa League-specialist Sevilla voor zesde keer in 14 jaar de finale? NVE

21 augustus 2020

14u17 0 Europa League Mooie stad, Sevilla. Warm weertje, lekker eten. Maar elke tegenstander bibbert als hun naam uit de trommel komt in de Europa League. Sevilla staat vanavond al voor de zesde keer in 14 jaar in de finale. De vorige vijf keer won het die finale ook. Op weg naar zes op zes? Toch maar opletten, Romelu.

Het Europese palmares van Sevilla wordt stilaan indrukwekkend. Vooral in de Europa League dan. Na de zege tegen Manchester United (2-1) staan de Spanjaarden al voor de zesde keer in de finale van de Europa League, vroeger ook UEFA Cup genoemd. En dat in de afgelopen 14 jaar.

In het seizoen 2005/06 was het een eerste keer prijs. In de finale van de UEFA Cup won het overtuigend met 4-0 van het Engelse Middlesbrough, nadat het eerder onder meer Lille, Zenit en Schalke had uitgeschakeld. Het jaar daarna konden ze al opnieuw een trofee meenemen naar Sevilla. Deze keer werden de landgenoten van Espanyol na penalty’s opzijgezet.

Nadien volgde een droogte. Uitgeschakeld in een groep met onder meer Standard, dat zelfs groepswinnaar werd. Een dieptepunt was er in het jaar 2011/12, toen het nog voor de groepsfase werd uitgeschakeld door Hannover 96. Tot 2012 kwam Sevilla nooit nog verder dan de 1/32ste finales.

Drie keer op rij

Maar in het seizoen 2013/14 was het opnieuw prijs. In de finale was Sevilla de meerdere van Benfica, opnieuw na penalty’s. Het begin van een sprookje. Het jaar erop ging Standard wel voor de bijl in de groepsfase. Sevilla stormde door tot de finale en klopte Club Brugge-killer Dnipro Dnipropetrovsk. Twee doelpunten van Carlos Bacca, de Colombiaan met een verleden bij Club. Sevilla volgde zichzelf op.

Via de groepsfase van de Champions League kwam Sevilla in 2016 voor het derde jaar op rij de Europa League in. Weer knokte het zich tot de finale. En weer won het. Tegen de Engelse grootmacht Liverpool werd het 3-1. Nummer drie op een rij, nummer vijf in totaal. Van dat succesteam stond tegen United alleen de Argentijnse middenvelder Éver Banega nog tussen de lijnen.

Opvallend: Sevilla werd nog nooit uitgeschakeld in de kwart- of halve finales van de Europa League. Als Sevilla zich voorbij de 1/16e finales knokt, is dat voorlopig een garantie op een finaleplekje.

In de Champions League is het succes van Sevilla minder groot. Het kon zich nog nooit plaatsen voor de halve finales. Twee jaar geleden werd Bayern München in de kwartfinale het eindstation, ook in het seizoen 1957/58 werd het gewipt in de kwartfinales. Volgend jaar een nieuwe kans voor Sevilla, dat zich via de vierde stek in La Liga plaatste voor het Kampioenenbal. Maar eerst nog die finale, tegen Romelu Lukaku en Inter. Op weg naar zes op zes?

