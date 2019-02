‘Red Bull Salzburg’ heet in Europa League ‘FC Salzburg’ omdat UEFA geen merknamen duidelijk op shirts en in clubnamen wil TTV

14 februari 2019

13u13 0

Geen ‘Red Bull Salzburg’, wél ‘FC Salzburg’ vanavond in het Jan Breydelstadion. De UEFA laat niet toe dat een merknaam duidelijk te zien is op de shirts of in de naam van een deelnemende club, waardoor de Oostenrijkse club zich in Europa moet aanpassen. Zo zal het logo op de shirts er anders uitzien en gaan zelfs de staf en medewerkers van de club getooid in kledij van ‘FC Salzburg’. Uitzonderingen zijn er wel voor clubs die al langer dan honderd jaar onder dezelfde naam spelen, zoals Bayer Leverkusen bijvoorbeeld. Dezelfde regel is van toepassing in Duitsland. Dit verklaart waarom RB Leipzig voluit ‘RasenBallsport’ heet, terwijl iedereen weet dat RB voor Red Bull staat.